USV Krakaudorf holt Big Points bei einem Torfestival

Details Samstag, 23. September 2023 21:05

Ein wahres Spektakel bot sich den Zuschauern beim mit Spannung erwarteten Spitzenspiel zwischen dem USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf und dem SV Scheifling/St. Lorenzen. In einem torreichen Duell behielt Krakaudorf mit 7:3 die Oberhand und setzte ein klares Zeichen in der Liga.

Zur Pause stand es 3:1 für die Jesner Truppe

Die Partie begann furios, die Teams zeigten von Anfang an, dass sie gewillt waren, alles zu geben. Es dauerte nicht lange, bis der Ball im Netz zappelte. Es war Rafi Lindschinger, der die Fans in der siebten Minute mit einem fulminanten Treffer zum 1:0 aus knappen 18 Metern ins linke Eck begeisterte. Diese schöne Bude brachte Krakaudorf frühzeitig in Führung.

Der Schiedsrichter zog die Aufmerksamkeit auf sich, als er in der neunten Minute einen Elfmeteralarm auslöste, nachdem Kogler im Strafraum zu Boden ging. Doch der Pfiff blieb aus, und die Gemüter beruhigten sich vorerst. In der 13. Minute setzte Lindschinger erneut ein Ausrufezeichen, als er den Ball aus dem Bereich der Eckfahne perfekt ins kurze Eck drehte. Man führte mit 2:0.

Scheifling erwachte allmählich und Keeper Kleinferchner konnte sich auszeichnen und den ersten Gegentreffer verhindern. In der 26. Minute klingelte es erneut im Scheiflinger Tor, als Routinier Macheiner einen traumhaften Stangler von Lindschinger zum 3:0 verwertete.

Die Scheiflinger wirkten zu diesem Zeitpunkt leicht überfordert mit der Gesamtsituation und mussten die Dominanz von Krakaudorf anerkennen. Doch man gab nicht auf- die Spannung stieg wieder, als Grogger in der 26. Minute einen Ball im Strafraumgetümmel über die Linie beförderte und Scheifling somit zurück ins Spiel brachte.

Krakaudorf blieb gefährlich, und Lindschinger versuchte sein Glück erneut in der 30. Minute, diesmal jedoch verfehlte er das Tor knapp am Außenpfosten. In dieser Phase des Spiels zeigte der junge Scheiflinger Keeper Haid seine Qualitäten und rettete sein Team mit einer Glanzparade. Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem Pausenstand von 3:1 für Krakaudorf.

In der zweiten Halbzeit war dann Tag der offenen Tür

Die zweite Halbzeit begann mit einem Wechsel auf Seiten von Scheifling, als Grasser für Leitner ins Spiel kam. Die 49. Minute brachte erneut Erfolg für Krakaudorf, als Macheiner das 4:1 erzielte. Pirker hatte eine weitere Chance, konnte jedoch das Tor nicht mehr treffen, traf nur den Pfosten.

In der 55. Minute zeigten Lindschinger und Hlebaina ein schönes Zusammenspiel, doch Scheiflings Keeper Haid parierte hervorragend.

Hlebaina versuchte in der 59. Minute sein Glück, konnte jedoch nicht erfolgreich abschließen. Beide Teams wechselten nun neue Kräfte ein. In der 64. Minute setzte Lindschinger erneut einen Freistoß knapp vorbei. Die Spannung auf der Tribüne erreichte in der 67. Minute ihren Höhepunkt, als der Scheiflinger Keeper zu spät kam und einen Elfer verursachte.

In der 68. Minute verwandelte Moser den Elfmeter souverän und erhöhte auf 5:1 für Krakaudorf.

Elfer sitzt! Moser haut in ins linke untere Eck. Stephan Stolz, Ticker-Reporter

Der Gastgeber ließ in der Schlussphase des Spiels nichts anbrennen und spielte munter offensiv weiter. Pirker traf den Pfosten, doch dann war es erneut Macheiner, der in der 77. Minute per Kopfball erfolgreich war. Nun stand es 6:1.

In der 88. Minute gab es erneut einen Elfmeter und Dominik Straner verkürzte auf 6:2. In der Nachspielzeit gab es in der hitzigen Partie dann einen weiteren Elfmeter, den dann Jan Grasser zum 6:3 verwandelte.

In der 95. Minute sorgte Elias Thanner für das 7:3, dass er zum Endstand erzielte. Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 7:3-Sieg für Krakaudorf.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Bei USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (28). Mit dem souveränen Sieg gegen SV Scheifling/St. Lorenzen festigte USV Krakaudorf die zweite Tabellenposition. Mit dem Sieg baute der Gastgeber die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Krakaudorf sechs Siege, ein Remis und kassierte erst eine Niederlage. Seit fünf Begegnungen hat USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

In der Tabelle liegt SV Scheifling nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Scheifling. SV Scheifling/St. Lorenzen baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

USV Krakaudorf tritt am kommenden Samstag bei USC Angelcenter Murtal St. Georgen / J. an, SV Scheifling empfängt am selben Tag TUS Raika Neuwirt Schöder.

USV KFZ Erdbau MOSER Krakaudorf: Marcel Kleinferchner - Paul Feuchter, Adrian Shatri, Christoph Kogler, Tobias Georg Moser - David Hlebaina (K), Manuel Macheiner, Fabian Weißenbacher, Mario Josef Pirker - Rafael Selman Lindschinger, Elias Thanner



Ersatzspieler: Elmar Stefan Schattner, Simon Johann Hirschbeck, Rene Wallner, Lukas Thanner, Patrick Wallner, Moritz Moser



Trainer: Alexander Jesner

Scheifling/St. Lor.: Alexander Karl Haid, Dominik Straner, Julian Gruber, Daniel Wilfried Grogger (K), Alin Mircea Tocu, Raphael Zucker, David Marcel Panzer, Julian Leitner, Daniel Waschnig, Markus Panzer, Marcel Krenold



Ersatzspieler: Friedrich Resch, Manuel Hansmann, Sebastian Stütz, Harald Reiner, Jan Grasser, Marco Gruber



Trainer: Jürgen Ebner Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf – SV Scheifling/St. Lorenzen, 7:3 (3:1)

94 Elias Thanner 7:3

92 Jan Grasser 6:3

89 Dominik Straner 6:2

78 Mario Josef Pirker 6:1

68 Tobias Georg Moser 5:1

49 Manuel Macheiner 4:1

26 Daniel Wilfried Grogger 3:1

15 Manuel Macheiner 3:0

12 Rafael Selman Lindschinger 2:0

4 Rafael Selman Lindschinger 1:0

