Krakaudorf lacht von der Tabellenspitze - 1:0 Sieg am Samstagnachmittag

In einem packenden Spiel setzte sich der USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf mit 1:0 gegen den USC Angelcenter Murtal St. Georgen / J. durch und eroberte damit die Tabellenspitze. Das Spiel, das von der ersten bis zur letzten Minute Spannung bot, wurde von zahlreichen aufregenden Momenten geprägt.

Zur Pause stand es torlos und Schattner war in Form

Die Partie begann mit einem Paukenschlag, als Weißenbacher in der 16. Minute einen Lattenschuss für Murtal St. Georgen / J. ablieferte. Es war der Startschuss für ein packendes Duell auf dem Rasen. In der 17. Minute folgte eine weitere gefährliche Chance für die Gastgeber, diesmal durch Lito.

Krakaudorf zeigte jedoch in den letzten Minuten der ersten Halbzeit seine Stärke und setzte das Heimteam gehörig unter Druck.

Der Gästekeeper Elmar Schattner lieferten eine Glanzleistung ab, als er in der 34. Minute einen gefährlichen Schuss hielt und in der 44. Minute erneut mit einer Parade brillierte. Die erste Halbzeit endete schließlich torlos mit einem Pausenstand von 0:0.

Am Ende gewann die Jesner Truppe knapp und holte drei Punkte

Die zweite Halbzeit begann mit einer guten Chance für Macheiner, der den Ball jedoch knapp am Tor vorbeischoss. Krakaudorf forderte in der 56. Minute einen Elfmeter, doch Schiedsrichter Kaiser entschied anders, was zu hitzigen Diskussionen führte.

Die Gemüter auf dem Platz erhitzten sich weiter, man kämpfte um die drei Punkte. In der 78. Minute gelang es schließlich Mario Pirker von Krakaudorf, das entscheidende Tor zu erzielen und sein Team mit 1:0 in Führung zu bringen.

Freistoß Lindschinger auf Feuchter und der legt auf Pirker ab Andre Kendlbacher, Ticker-Reporter

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von einer ernuet herausragenden Parade von Schattner im Krakaudorf-Tor in der 87. Minute. Am Ende sicherte sich Krakaudorf den Sieg und eroberte die Tabellenspitze.

Krakaudorf hat gezeigt, dass es ein ernstzunehmender Titelanwärter ist und sich mit diesem Sieg an die Spitze der Tabelle katapultiert hat. Die Fans dürfen sich auf weitere packende Spiele freuen.

So steht es um Krakaudorf und St.Georgen - so geht es nächste Woche weiter

St. Georgen/J. findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Mit nur neun Treffern stellt das Heimteam den harmlosesten Angriff der Gebietsliga Mur. Drei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat USC Angelcenter Murtal St. Georgen derzeit auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war USC St. Georgen/J. in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

USV Krakaudorf kann nach diesem Sieg der Freude über die übernommene Tabellenführung freien Lauf lassen. Die Angriffsreihe des Gasts lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 29 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Mit dem Sieg knüpfte USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Krakaudorf sieben Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte USV Krakaudorf seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Am kommenden Samstag trifft St. Georgen/J. auf TUS Raika Neuwirt Schöder, Krakaudorf spielt am selben Tag gegen USV St.Peter ob Judenburg.

USC Angelcenter Murtal St. Georgen/J.: Reinhard Hartleb, Patrick Hammer, Jwan Mirzo, Fabian Franz Reif, Markus Göttfried, Marco Kollenz (K), Jan Mirzo, Ing. Stefan Mitterhuber, Lukas Gassner, Petar Ilic, Markus Bachler



Ersatzspieler: Christian Egger, Gabriel Walter Romirer, Mario Döltelmayer, Cicero Aparecido De Almeida, Fabian Thomas Hansmann



Trainer: Christopher Brunner

USV KFZ Erdbau MOSER Krakaudorf: Elmar Schattner - Paul Feuchter, Christoph Kogler, Patrick Wallner, Tobias Georg Moser - David Hlebaina (K), Manuel Macheiner, Fabian Weißenbacher, Mario Josef Pirker - Rafael Selman Lindschinger, Elias Thanner



Ersatzspieler: Alexander Jesner, Rene Wallner, Lukas Thanner, Moritz Moser, Stefan Hollerer, DI Christoph Tonner



Trainer: Alexander Jesner Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: USC Angelcenter Murtal St. Georgen / J. – USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf, 0:1 (0:0)

82 Mario Josef Pirker 0:1

