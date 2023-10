Stadl perfekt defensiv - Unentschieden in St.Peter ob Judenburg

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 16:59

Ein 1:1-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von USV St. Peter gegen SC Stadl/Mur. Stadl erwies sich gegen St. Peter als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Dieser sammelt jedoch weiter Punkte und die konzentrierte Defensive des SC Stadl machte es dem Team von Trainer Leitgab auch schwer.

Zur Pause stand es 1:1 in einer interessanten Partie

Das Spiel begann vielversprechend, als der Schiedsrichter den Anpfiff ertönen ließ. Beide Mannschaften gingen von Anfang an energisch in die Offensive, was zu aufregenden Szenen auf dem Platz führte. In der 19. Minute hatte der USV St.Peter ob Judenburg die Chance, in Führung zu gehen, als ein direkter Eckball gefährlich für die Stadler wurde. Der Torwart des SC Haustechnik Schilcher Stadl/Mur konnte jedoch gerade noch klären.

Doch es waren die Gäste, die in der 21. Minute überraschend in Führung gingen. Der Keeper des USV, Grillitsch, kam nicht an den Ball und ein abgefälschter Ball landete vor den Füßen von Hartl, der das 1:0 für den SC Stadl erzielte.

Die Antwort des USV St.Peter ob Judenburg ließ nicht lange auf sich warten. In der 32. Minute erzielte Stefan Pletschnig mit einem fantastischen direkten Eckball den Ausgleich. Der Ball flog immer länger und landete schließlich im linken Kreuzeck - ein wahrer Traumtreffer.

Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem gerechten 1:1-Unentschieden.

Nach der Pause war es energisch auf dem Platz, es fielen aber keine Tore

In der zweiten Halbzeit setzten beide Mannschaften ihr energisches Spiel fort. In der 47. Minute hatte Philip Luger die Chance, den USV in Führung zu bringen, verfehlte jedoch knapp das Ziel. In der Folge zeigten beide Mannschaften starke Abwehrleistungen und verhinderten weitere Treffer.

Es gab einige Wechsel auf beiden Seiten. In der Schlussphase des Spiels hatte Doupona Luca eine gute Chance für den USV, aber sein Schuss aus 20 Metern ging knapp über die Querlatte. Stadl spielte einen klassichen und gut organisierten Konterfußball und kam zu drei guten Gelegenheiten in der zweiten Halbzeit. St.Peter versuchte den Siegtreffer zu machen, kam aber letztlich zu wenigen echten Gelegenheiten.

Am Ende des Spiels stand es immer noch 1:1, und der USV St.Peter ob Judenburg musste die Tabellenspitze an Krakaudorf abgeben, gegen die sie nächste Woche auswärts antreten werden. Der SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur nahm einen Punkt mit nach Hause.

Insgesamt war es ein packendes Fußballspiel, das letztendlich mit einem Unentschieden endete und beide Mannschaften mit einem Punkt zufriedenstellte.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach neun gespielten Runden gehen bereits 22 Punkte auf das Konto von USV St. Peter/J. und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Prunkstück des Teams ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst elf Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Nur einmal gab sich USV St.Peter ob Judenburg bisher geschlagen. Man erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel SC Stadl/Mur in der Tabelle auf Platz sieben. Vier Siege, zwei Remis und drei Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für Stadl, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

St. Peter/J. tritt kommenden Samstag, um 15:00 Uhr, bei USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf zum Spitzenspiel der Liga an. Einen Tag später empfängt SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur SV "DIEARENA" Fohnsdorf.

Stimme zum Spiel

Andreas Leitgab - Trainer St.Peter

"Stadl hat das mit ihrer Defensive richtig gut gemacht. Klar hatten wir Chance, aber so ein Spiel kann man auch verlieren. Es ist ganz normal, dass man auch einmal Punkte abgibt, das machen alle Teams. Wir sind zufrieden mit dem Punkt gegen einen guten Gegner - nächste Woche in Krakaudorf wollen wir uns die Tabellenführung wieder holen!"

USV St.Peter ob Judenburg: Maximilian Grillitsch - Stefan Pletschnig, Michael Kampl, Mathias Sattler, Toni Alar (K), Julian Pörtschacher - Lukas Auinger, Konstantin Grillitsch, Philip Luger - Markus Döltelmayer, Manuel Philipp Stocker



Ersatzspieler: Manuel Roland Reif, Fabian Bojer, Luca Doupona, Martin Matthias Pojer, Christoph Hartleb, Thomas Santner



Trainer: Andreas Leitgab

Stadl: Philipp Gerold - Johannes Autischer, Julian Michael Brachmaier, Gerald Droescher, Philipp Kapun - Michael Hölzlsauer (K), Samuel Hainzl, Bernhard Dröscher - Gergö Simon, Florian Edlinger, Harald Hartl



Ersatzspieler: Daniel Sagmeister, Gabriel Reif, Marc Angelo Haas, Michael Landschützer, Daniel Hugo Geissler



Trainer: Elvir Mulaosmanovic Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: USV St.Peter ob Judenburg – SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur, 1:1 (1:1)

32 Stefan Pletschnig 1:1

22 Harald Hartl 0:1

