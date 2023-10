St.Peter ob Judenburg holt die Tabellenführung - 5:2 in Krakaudorf

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 15:19

USV St.Peter ob Judenburg behauptete sich mit einem 5:2-Sieg beim Tabellenführer USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf. In diesem hochspannenden und umkämpften Spitzenspiel um die Tabellenführung in der Gebietsliga Mur konnte der USV St.Peter ob Judenburg einen beeindruckenden Sieg gegen den bislang bärenstarken Aufsteiger USV Krakaudorf erringen. Die Erwartungen waren hoch, und die Zuschauer wurden nicht enttäuscht.

Die Mannschaft von Trainer Leitgab führte zur Pause mit 2:1

Die Partie begann mit vollem Einsatz beider Mannschaften. Schon in der 3. Minute brachte Lukas Auinger vom USV St.Peter sein Team mit einem Kopfballtreffer in Führung, nachdem ein Eckball von Pletschnig perfekt getimed war. Die Gäste hatten weitere Chancen, aber Krakaudorf ließ auch nicht locker.

Die Antwort von Krakaudorf ließ nicht lange auf sich warten, als Macheiner in der 41. Minute nach einer Unsicherheit in der St.Peter-Abwehr den Ausgleich erzielte.

Kurz vor der Halbzeit gelang es Manuel Stocker vom USV St.Peter, die erneute Führung für sein Team herbeizuführen. Mit einem präzisen Schuss ins lange Eck brachte er seine Mannschaft mit 2:1 in Führung.

In der 47.Minute fiel dann schon die Vorentscheidung - 3:1 durch Döltelmayer

In der zweiten Halbzeit setzte St.Peter sein Angriffsspiel fort und erhöhte den Druck auf die Krakaudorfer Abwehr. Markus Döltelmayer schoss in der 47. Minute das dritte Tor für St.Peter, mit einem sehenswerten Freistoßtreffer in der 48. Minute.

Krakaudorf versuchte, sich zurückzukämpfen, aber Keeper Grillitsch von St.Peter zeigte eine starke Leistung und parierte unter anderem einen Schuss aus 35 Metern. In der 70.Minute traf Döltelmayer zum 4:1 - damit war die Messe endgültig gelesen.

In der 83. Minute gelang es Pirker von Krakaudorf, einen Anschlusstreffer zu erzielen. Es stand nun 4:2 für die Gäste. Fast im Gegenzug stellte Pirker den Endstand zum 5:2 aus Sicht der Gäste her.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 5:2-Sieg für den USV St.Peter ob Judenburg. Mit diesem Sieg eroberten sie die Tabellenführung zurück und zeigten, dass sie ein ernstzunehmender Titelkandidat in dieser Saison sind.

Tabellenführung zurück geholt

Die rund 200 Zuschauer im Stadion erlebten ein spannendes Spiel und konnten sich über eine unterhaltsame Partie freuen. Krakaudorf muss sich nun neu sortieren, während St.Peter mit breiter Brust die Tabellenspitze übernommen hat.

Der USV St.Peter ob Judenburg erobert souverän die Tabellenführung zurück und beweist sich erneut als einer der stärksten Teams in der Gebietsliga Mur.

So steht es um St.Peter und Krakaudorf - so geht es nächste Woche weiter

Erfolgsgarant von USV Krakaudorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 29 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt - am Samstag fand man jedoch wenig Mittel gegen den Gast.

Mit 28 geschossenen Toren gehört USV St. Peter/J. offensiv zur Crème de la Crème der Gebietsliga Mur.

USV St.Peter ob Judenburg stabilisiert nach dem Erfolg über Krakaudorf die eigene Position im Klassement und möchte um den Aufstieg spielen.

Am kommenden Sonntag tritt USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf bei SV "DIEARENA" Fohnsdorf an, während USV St. Peter/J. einen Tag zuvor TUS Raika Neuwirt Schöder empfängt.

Stimme zum Spiel

Andreas Leitgab - Trainer St.Peter

"Wir wollten unbedingt die Tabellenführung holen. Wir möchten die Herbstmeisterschaft gewinnen. Dank an die Spieler, besonders an die Jungs, die die verletzten Kollegen ersetzen. Wir sind eine tolle Truppe und haben noch viel vor."

USV KFZ Erdbau MOSER Krakaudorf: Marcel Kleinferchner - Paul Feuchter, Christoph Kogler, Tobias Georg Moser - Lukas Thanner, David Hlebaina (K), Manuel Macheiner, Fabian Weißenbacher, Mario Josef Pirker - Rafael Selman Lindschinger, Elias Thanner



Ersatzspieler: Dipl.Päd. Elmar Stefan Schattner, Simon Johann Hirschbeck, Rene Wallner, David Kleinferchner, Moritz Moser, Fabian Siebenhofer



Trainer: Alexander Jesner

USV St.Peter ob Judenburg: Maximilian Grillitsch - Stefan Pletschnig, Michael Kampl, Mathias Sattler, Toni Alar (K), Julian Pörtschacher - Lukas Auinger, Konstantin Grillitsch, Philip Luger - Markus Doeltelmayer, Manuel Philipp Stocker



Ersatzspieler: Manuel Roland Reif, Fabian Bojer, Luca Doupona, Christoph Hartleb, Thomas Santner



Trainer: Andreas Leitgab Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf – USV St.Peter ob Judenburg, 2:5 (1:2)

83 Mario Josef Pirker 2:5

73 Philip Luger 1:5

70 Markus Doeltelmayer 1:4

47 Markus Doeltelmayer 1:3

47 Manuel Philipp Stocker 1:2

41 Manuel Macheiner 1:1

3 Lukas Auinger 0:1

