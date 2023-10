USV St.Peter bezwingt Schöder und ist weiterhin Tabellenführer

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 20:05

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen USV St. Peter/J. und TUS Schöder an diesem elften Spieltag. TUS Raika Neuwirt Schöder erlitt gegen St. Peter/J. erwartungsgemäß eine Niederlage. Fünf Tore sah man in einem Spiel mit insgesamt wenig Torchancen. Markus Doeltelmayer war der überragende Spieler in dieser Begegnung.

Markus Doeltelmayer trifft in der 1.Halbzeit doppelt und der Tabellenführer führt

Es war die zweite Spielminute, als USV St.Peter ob Judenburg durch Markus Doeltelmayer vor 150 Zuschauern das 1:0 nach einem Standard erzielte. Für das 1:1 von TUS Schöder zeichnete Philipp Krapfl nach Unstimmigkeiten in der Abwehr der Gastgeber verantwortlich (23.).

USV St. Peter/J. traf etwas später zum 2:1 (36.) per Elfmeter, der gefoulte Spieler traf selbst.

Elftmeter für den USV, Döltelmayer wird im 16er gelegt. Jules, Ticker-Reporter

Zur Pause wusste das Heimteam eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

In der 73.Minute macht der herausragende Akteur sein drittes Tor

Kevin Prieling war es, der in der 73. Minute den Ball im Gehäuse des Ligaprimus unterbrachte, erneut nach einem Strafstoß. Nun stand es 2:2. Nur acht Minuten später erzielte St. Peter die 3:2-Führung.

Hattrick Döltelmayer! Mit einem wunderschönen Freistoß bringt er den USV erneut in Führung! Jules, Ticker-Reporter

Das war dann auch der Endstand in einer Partie mit wenigen Torchancen auf schwerem Geläuf vor 150 Zuschauern. Am Schluss gewann USV St.Peter ob Judenburg gegen TUS Raika Neuwirt Schöder und verteidigte die Tabellenführung.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach elf Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für USV St. Peter/J. 28 Zähler zu Buche.

TUS Schöder hat auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. In dieser Saison sammelte TUS Schöder bisher drei Siege und kassierte acht Niederlagen.

In Fahrt ist TUS Raika Neuwirt Schöder aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von vier sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei beweist. Bei St. Peter dagegen läuft es mit momentan 28 Zählern wie am Schnürchen.

Nächster Prüfstein für USV St.Peter ob Judenburg ist Tus St.Peter am Kammersberg Juniors (Samstag, 17:00 Uhr). TUS Schöder misst sich am selben Tag mit SV "DIEARENA" Fohnsdorf (15:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Andreas Leitgab - Trainer St.Peter

"Defensiv standen wir super, offensiv ist das sehr ausbaufähig bei uns. Es war wirklich keine schöne Partie, so ein Spiel kann man auch verlieren - wir hatten halt heute einen überragenden Spieler und der machte den Unterschied. Es sind drei Punkte und die sind für uns wichtig!"

USV St.Peter ob Judenburg: Maximilian Grillitsch - Manuel Roland Reif, Stefan Pletschnig, Michael Kampl, Toni Alar (K) - Lukas Auinger, Luca Doupona, Konstantin Grillitsch, Philip Luger - Markus Döltelmayer, Manuel Philipp Stocker



Ersatzspieler: Andreas Leitgab, Fabian Bojer, Christoph Hartleb, Thomas Santner



Trainer: Andreas Leitgab

TUS Raika Neuwirt Schöder: Fabian Karner, Sebastian Pistrich, Lukas Staber, Fabian Dorfer, Elias-Noel Schweiger, Kevin Prieling, Raphael Miedl-Rissner, Andreas Stolz, Tobias Stolz, Philipp Krapfl, Gerald Klünsner (K)



Ersatzspieler: Michael Rissner, Benedikt Pistrich, Dorian Jakob Stoff, Matheo Berger, Andre Mayerhofer



Trainer: Bernd Pirker Bericht Florian Kober, Fotos St.Peter Judenburg

Gebietsliga Mur: USV St.Peter ob Judenburg – TUS Raika Neuwirt Schöder, 3:2 (2:1)

81 Markus Doeltelmayer 3:2

73 Kevin Prieling 2:2

36 Markus Doeltelmayer 2:1

23 Philipp Krapfl 1:1

2 Markus Doeltelmayer 1:0

