Befreiungsschlag bei FC Knittelfeld - Heimsieg gegen Stadl

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 21:31

FC Rot Weiss Knittelfeld kam am Samstag zu einem 2:0-Erfolg gegen SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von SC Stadl/Mur gestanden. In diesem spannenden Duell in der Gebietsliga Mur ging der Gast als Favorit ins Spiel.

Lattenschuss der Gastgeber nach vier Minuten

In der Anfangsphase zeigte sich, dass die Gäste aus Stadl die Philosophie verfolgten, indem sie weite Bälle auf die Flügel spielten. Dies funktionierte recht gut, aber in der 4. Minute hatte Knittelfeld die erste nennenswerte Chance des Spiels. Marius Bud, der sich einen weiten Ball schnappte, umkurvte Autischer und traf nur die Latte.

Das Spiel begann zwar ansonsten behäbig, doch es kam zu einigen erfolgversprechenden Momenten. In der 18. Minute foulte Autischer Bud im Strafraum, und Knittelfeld erhielt einen Elfmeter. Milazimi verwandelte diesen souverän zum 1:0. Die erste Halbzeit endete mit diesem knappen Vorsprung für die Heimmannschaft.

Bud macht in der 66.Minute alles klar - Knittelfeld holt sich drei wichtige Punkte

Die zweite Halbzeit begann mit einem 1:0-Rückstand für Stadl/Mur. Die Gäste bemühten sich, ins Spiel zu finden, hatten jedoch Schwierigkeiten, die Torschüsse zu verwerten.

In der 65. Minute konnte Knittelfeld einen weiteren Treffer erzielen, als Bud das 2:0 erzielte.

Tor, Toor, Tooor für FC Rot Weiss Knittelfeld zum 2:0 Stadls Abwehr lässt sich mit einem Pass gigantisch aushebeln und die Heimmannschaft brennt zu dritt aufs Tor … Bud netzt danach trocken ins rechte untere Eck ein Michael Hardt , Ticker-Reporter

Obwohl Stadl/Mur in der zweiten Halbzeit dominanter wurde, fehlte es ihnen an der nötigen Durchschlagskraft vor dem Tor. Die Einwechslungen brachten zwar frische Beine, aber die Torschüsse blieben verbesserungswürdig.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 2:0-Sieg für FC Rot Weiss Knittelfeld. Stadl/Mur konnte trotz einer dominanteren zweiten Halbzeit keinen Treffer erzielen und die Torflaute an diesem Tag setzte sich fort.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

FC Knittelfeld muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel - ein Anfang wurde in dieser Partie gemacht. Im Tableau hatte der Sieg von Knittelfeld keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz 13. FC Rot Weiss Knittelfeld bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte FC Knittelfeld endlich wieder einmal drei Punkte und man konnte sich vom letzten Tabellenplatz absetzen.

SC Stadl/Mur führt mit 14 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Der Gast schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 29 Gegentore verdauen musste. Stadl verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Am kommenden Samstag trifft Knittelfeld auf USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf, SC Stadl/Mur spielt tags darauf gegen FC Raiffeisen Weißkirchen.

Knittelfeld FC: Stefan Strallegger (K) - Mentor Buzhala, Christopher Ilic, Gabriel Klaic, Ali Avdoyan - Manuel Colic, Thomas Köck, Valdron Milazimi - Lukas Travnsek, Isaac Abel Cosa, Marius Bud



Ersatzspieler: Gabriel Grgic, Felix Bauer, Lukas Bohnstingl, Boris Avdoyan, Romulus-Paul Vlad



Trainer: Marius Gheorghe

Stadl: Thomas Krump - Johannes Autischer, Julian Michael Brachmaier, Gerald Dröscher - Almedin Mulaosmanovic, Michael Hölzlsauer (K), Samuel Hainzl, Bernhard Dröscher - Gergö Simon, Florian Edlinger, Harald Hartl



Ersatzspieler: Philipp Gerold, Herbert Dröscher, Philipp Kapun, Marc Angelo Haas, Michael Landschützer, Daniel Hugo Geissler



Trainer: Elvir Mulaosmanovic Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: FC Rot Weiss Knittelfeld – SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur, 2:0 (1:0)

66 Marius Bud 2:0

18 Valdron Milazimi 1:0

