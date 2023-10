SV Fohnsdorf siegt im Spitzenspiel gegen Krakaudorf mit 4:1

Details Montag, 16. Oktober 2023 18:11

Mit SV "DIEARENA" Fohnsdorf und USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf trafen sich am Sonntag zwei Topteams. Die Zuschauer in Fohnsdorf erwarteten ein packendes Duell. Für die Gäste schien an diesem Wochenende SV Fohnsdorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand.

Nach einer Viertelstunde erhöhte Haslinger schon auf 2:0

Die Hausherren starteten energisch und setzten die Gäste früh unter Druck. Doch schon in der zweiten Minute wurde ihr erster Angriff wegen Abseits abgepfiffen. Die Überraschung in der Startelf der Gäste war die Aufstellung von Lindschinger, der nach einem harten Foul in der letzten Woche wieder fit war. Sein erster Torschuss in der 3. Minute flog jedoch über das Tor.

Die Fohnsdorfer behielten den Druck bei und in der 11. Minute nutzten sie ihre dritte Ecke. Makic zog ab und überlupfte Kleinferchner, was das 1:0 bedeutete. Die Krakaudorfer Defensive wirkte in der Folgezeit überfordert und in der 15. Minute setzte sich Haslinger gegen drei Krakaudorfer Verteidiger und den Gästekeeper durch, um auf 2:0 zu erhöhen.

In der 29. Minute folgte die nächste Topchance für die Gastgeber, als der Ball die Latte streifte. Die Gäste hingegen hatten Schwierigkeiten, in die Partie zu finden. Kein Durchkommen für die Krakaudorfer, wie besispielsweise in der 38. Minute deutlich wurde als man aussichtsreich an der Defensive der Gastgeber scheiterte.

Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem verdienten Pausenstand von 2:0. Die Krakaudorfer konnten in den ersten 45 Minuten nicht ihre gewohnte Leistung abrufen, während die Fohnsdorfer souverän agierten. Die Gäste nutzten die Halbzeitpause, um einen Wechsel vorzunehmen. Shatri ersetzte Wallner Patz.

Drei weitere Tore und die Punkte bleiben in Fohnsdorf

Die Fohnsdorfer drängten weiter nach vorne - in der 51. Minute versuchten es die Hausherren erneut, diesmal per Lupfer, verfehlten jedoch knapp das Tor.

In der 54. Minute gab es den ersten Wechsel für die Hausherren. Hammer wurde durch Reiter ersetzt. Die Gäste hatten nun in der 55. Minute eine Chance, als Lindschinger alleine vor dem Keeper scheiterte. Doch schon in der 56. Minute konnten die Gäste endlich einen Treffer erzielen. Hlebaina schloss mit einem schönen Schuss ins lange Eck ab.

Das Spiel wurde plötzlich interessanter, in der 65. Minute setzte Lito Pirker in Szene, doch dieser schoss knapp über die Latte. Die Gäste versuchten, durch Wechsel frischen Wind ins Spiel zu bringen.

Die Hausherren erhöhten den Druck, und in der 75. Minute erzielte Makic mit der ersten richtigen Chance in der zweiten Halbzeit das 3:1. Nur eine Minute später leistete sich die Gästeverteidigung einen schweren Fehler, den Makic mit dem 4:1 bestrafte. In der Nachspielzeit wurden nochmals Gelbe Karten verteilt, und das Spiel endete mit einem verdienten 4:1-Sieg für den SV Fohnsdorf.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach elf absolvierten Spielen stockte SV Fohnsdorf sein Punktekonto bereits auf 22 Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. Mit vier Siegen in Folge ist Fohnsdorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Bei USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 25 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (32). Durch diese Niederlage fällt man in der Tabelle auf Platz vier zurück. Gegen Fohnsdorf kassierte man die zweite Niederlage in Serie.

Nach SV Fohnsdorf stellt USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf mit 32 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein und spielen eine tolle Herbstmeisterschaft.

Nächster Prüfstein für Fohnsdorf ist TUS Raika Neuwirt Schöder (Samstag, 15:00 Uhr). USV Krakaudorf misst sich am selben Tag mit FC Rot Weiss Knittelfeld (14:00 Uhr).

Aufstellungen: SV "DIEARENA" Fohnsdorf: Fabian Reiter, Jure Tomic (K), Selmir Bakic, Nemanja Makic, Helmut Haslinger, Kevin Krenn, Justin Kolitsch, Benjamin Vollmann, Florian Josef Hammer, Stefan Messner, Nikolaj Makic



Ersatzspieler: Daniel Ilic, Daniel Agachi, Florian Ritzinger, Tobias Reiter, Filip Ilic



Trainer: Emanuel Schalk

USV KFZ Erdbau MOSER Krakaudorf: Marcel Kleinferchner - Paul Feuchter, Christoph Kogler, Patrick Wallner, Tobias Georg Moser - David Hlebaina (K), Manuel Macheiner, Fabian Weißenbacher, Mario Josef Pirker - Rafael Selman Lindschinger, Elias Thanner



Ersatzspieler: Simon Johann Hirschbeck, Moritz Moser, Lukas Thanner, Adrian Shatri, David Kleinferchner, Fabian Siebenhofer



Trainer: Alexander Jesner Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: SV "DIEARENA" Fohnsdorf – USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf, 4:1 (2:0)

78 Nikolaj Makic 4:1

76 Nemanja Makic 3:1

56 David Hlebaina 2:1

15 Helmut Haslinger 2:0

12 Nemanja Makic 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.