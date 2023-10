Dritte Pleite von UFC Gaal in Serie - Frojach gewinnt mit 2:1

Details Samstag, 21. Oktober 2023 18:26

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Frojach mit 2:1 gegen UFC Gaal gewann. Mit diesem knappen Ergebnis ging der FC Frojach als Sieger aus dieser Begegnung hervor.

Keine Tore zur Pause - gute Keeper auf dem Feld

Direkt nach dem Anstoß versuchten die Gastgeber aus Gaal, das Heft in die Hand zu nehmen. Doch der FC Frojach konnte sich davon nicht beeindrucken lassen. Ihr Torhüter, Mike Kolland, erwies sich als äußerst sicher und vereitelte die ersten Angriffsversuche der Gaaler.

Im Laufe der ersten Halbzeit hatten beide Teams ihre Chancen. Weitenthaler vom UFC Gaal hatte eine vielversprechende Gelegenheit, aber Rimml im Gästetor war zur Stelle. Auf der anderen Seite hatte Frojach in der 19. Minute eine gute Chance, als Judmaier das Leder ans Lattenkreuz hämmerte. In der 25. Minute versuchte sich Hauck mit einem Schuss vom Sechzehner, der jedoch kein Problem für Kolland war.

Die Gaaler bemühten sich, das Spiel in den Griff zu bekommen, aber auch Frojach war gefährlich. In der 40. Minute verhinderte Kolland mit einer Glanzparade gleich zweimal den Rückstand seines Teams. In der 42. Minute vergab Lackner aufseiten der Gäste eine weitere vielversprechende Gelegenheit. Die erste Halbzeit endete torlos, doch das Spiel blieb spannend.

Entscheidung in der Schlussphase - Lindschinger-Truppe holt drei Punkte

Nach der Halbzeitpause starteten beide Teams erneut mit viel Engagement. In der 47. Minute brachte ein gut angetragener Freistoß von Lackner Gefahr für das Gaaler Tor, aber Kolland konnte erneut klären.

Die Partie wurde intensiver, und in der 53. Minute erhielt Michael Pöllauer vom UFC Gaal eine Gelbe Karte. Frojach ließ sich nicht beirren und setzte die Gaaler Defensive unter Druck. In der 65. Minute lief Judmaier alleine auf Kolland zu, doch der Torwart bewies erneut seine Klasse mit einer starken Parade.

In der 75. Minute war es schließlich Nico Judmaier, der für die Gäste traf und sie in Führung brachte. Doch die Gaaler gaben nicht auf. Nach 80 Minuten fiel dann die Vorentscheidung und es stand 0:2.

Schwerer Fehler in der Gaaler Defensive...Gregor Kobald braucht nur noch ins leere Tor einschieben Markus_Hochfelner, Ticker-Reporter

Anschlusstreffer und Platzverweis binnen einer Minute

In der 88. Minute erzielte Grasser mit einem Freistoß aus 25 Metern den Anschlusstreffer und wurd eine Minute später nach einer Unsportlichkeit vom Platz gestellt.

Trotz aller Bemühungen der Gaaler gelang es ihnen nicht, in den verbleibenden Minuten den Ausgleich zu erzielen. Das Spiel endete schließlich mit einem knappen Sieg für den FC Frojach mit 2:1.

Insgesamt war es ein packendes Spiel mit vielen Chancen und Wendungen. Der FC Frojach konnte sich am Ende knapp durchsetzen und die wichtigen Punkte mit nach Hause nehmen.

So steht es um Gaal und Frojach - so geht es nächste Woche weiter

UFC Gaal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich vier Zählern aus zwölf Partien steht das Heimteam auf dem Abstiegsplatz. Insbesondere an vorderster Front liegt bei UFC Gaal das Problem. Erst zwölf Treffer markierte man – kein Team der Gebietsliga Mur ist schlechter.

UFC Gaal musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da UFC Gaal insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. UFC Gaal klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen Frojach war bereits die dritte am Stück in der Liga.

Die drei Zähler katapultierten FC Frojach in der Tabelle auf Platz sieben. Mit erschreckenden 36 Gegentoren stellt Frojach die schlechteste Abwehr der Liga. In dieser Saison sammelte Frojach bisher fünf Siege und kassierte sieben Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief FC Frojach konsequent Leistung ab und holte neun Punkte. Man ist im Aufwind.

Am kommenden Samstag trifft UFC Gaal auf SV Scheifling/St. Lorenzen, Frojach spielt am selben Tag gegen FC Raiffeisen Weißkirchen.

UFC Forstverwaltung Wasserberg Gaal: Michael Kolland - Christoph Kolland, Sebastian Schaffer, Lukas Wabnegger - Armin Schaffer, Michael Grasser, Alexander Kammersberger, Michael Pöllauer (K), Tobias Feldbaumer, Dominik Weitenthaler - Johannes Steffl



Ersatzspieler: Lucas Lerchbacher, Elias Sandtner, Matthias Hopf



Trainer: Herbert Müller

Frojach FC: Dominik Johann Rimml - Stefan Zirker, Marcel Seebacher, Raphael Krenn - Gregor Kobald, Dominik Jesner (K), Marcel Grillmaier, Jonas Michael Schiffer, Matthias Hauck - Christian Lackner, Nico Judmaier



Ersatzspieler: Kai Dillon Pfandl, Sandro Apachou, Manuel Gritz, Robin Prem, Marco Stockreiter



Trainer: Klaus Lindschinger Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: UFC Gaal – FC Frojach, 1:2 (0:0)

88 Michael Grasser 1:2

80 Gregor Kobald 0:2

75 Nico Judmaier 0:1

