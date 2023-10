FSC Pöls gewinnt mit 3:1 in St.Peter ob Judenburg und ist Herbstmeister

Der 13. Spieltag der Gebietsliga Mur versprach ein Spitzenspiel, das die Fußballfans in Atem hielt. Die Partie zwischen dem USV St. Peter ob Judenburg und dem FSC Pöls wurde mit Spannung erwartet, da ein Sieg für Pöls den Herbstmeistertitel bedeuten würde. Es war angerichtet und rund 500 Zuschauer waren gekommen, um das Aufeinandertreffen dieser beiden starken Teams zu verfolgen. Am Ende gewann der Gast mit 3:1.

Der Herbstmeister der Gebietsliga Mur - FC Pöls

Es versprach ein aufregendes Spiel zu werden und die Akteure enttäuschten nicht. Schon in der 5. Minute brachte Daniel Steiner Pöls mit einem präzisen Kopfball nach einem Eckball mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Treffer versetzte die mitgereisten Pöls-Fans in einen Freudentaumel und gab der Mannschaft das nötige Selbstvertrauen. USV St. Peter ob Judenburg, zeigte sich als harter Konkurrent, versuchte, ins Spiel zu finden und den Ausgleich zu erzielen. Doch die Abwehr von Pöls zeigte sich äußerst stabil und ließ nur wenige Chancen zu. Die erste Halbzeit endete mit einem 1:0-Vorsprung für Pöls.

Herbstmeister ist nach 90 Minuten: Pöls!

Die zweite Halbzeit begann. Kaum zehn Minuten später wiederholte sich die Szene aus der 1. Halbzeit, als Steiner erneut nach einem Eckball am höchsten stieg und das 2:0 erzielte. Pöls war effektiv vor dem Tor und ließ keinen Zweifel daran, dass sie den Herbstmeistertitel unbedingt gewinnen wollten. USV St. Peter ob Judenburg gab nicht auf und bemühte sich, den Rückstand zu verkürzen und konnte in der 58. Minute endlich auf 1:2 verkürzen, als Toni Alar das Tor erzielte. Ein Hoffnungsschimmer für die Fans vor Ort.

In der 78. Minute erhöhte Pöls seinen Vorsprung auf 3:1, als Markus Blieml das Tor zum Endstand, erneut nach einem Eckball erzielte. Die Pöls-Spieler feierten ausgelassen, während die Gastgeber nach einem Ausweg aus ihrer misslichen Lage suchten.

Trotz einer energischen Schlussphase von USV St. Peter ob Judenburg, die einige gute Chancen kreierten, blieb es beim 3:1-Sieg für Pöls. Mit diesem Sieg sicherte sich der FSC Pöls den Herbstmeistertitel und geht mit einer beeindruckenden Bilanz von 10 Siegen und nur 2 Niederlagen in die Winterpause.

Pöls ist nun der Top-Favorit für den Aufstieg im Sommer 2024 und hat gezeigt, dass sie eine starke Mannschaft sind, die in der Gebietsliga Mur aktuell das Maß aller Dinge ist.

Das Spiel war geprägt von spannenden Momenten, leidenschaftlichen Fans, die die gesamte Partie über für eine großartige Atmosphäre sorgten. Die Winterpause wird nun für die Regeneration der Teams genutzt, bevor es im nächsten Jahr mit neuen Herausforderungen und aufregenden Spielen weitergeht. Die Fans dürfen sich auf spannende Zeiten in der Gebietsliga Mur freuen.