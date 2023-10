Negativserie von SC Stadl/Mur hält weiter an - 0:2 gegen Krakaudorf

Details Samstag, 28. Oktober 2023 21:15

Mit 0:2 verlor SC Stadl/Mur am vergangenen Samstag zu Hause gegen USV Krakaudorf. Krakaudorf hatte schon im Vorfeld Rückenwind und spielte eine tolle Herbstserie. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

Eigentor nach einer knappen halbe Stunde

In den ersten Minuten kam der Gast zu ersten Möglichkeiten. In der 25. Minute fiel der Führungstreffer für Krakaudorf per Eigentor durch Michael Hoelzlsauer. Im Gegenzug dann fast der Ausgleich der Gastgeber. In der 34.Minute rettete Keeper Marcel Kleinferchner spektakulär für die Jesner-Truppe. Es folgte ein umkämpftes Spiel, das jedoch wenige gute Möglichkeiten zuließ.

Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Zweite Halbzeit und Krakaudorf macht den Sack zu

Fünf Minuten nach Wiederbeginn konnte sich die Auswärtsmannschaft erneut bei ihrem Keeper bedanken. Es blieb bei der knappen Führung. Für das 2:0 von USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf zeichnete Lukas Thanner verantwortlich, der uas nächster Nähe einschoss (56.).

Krakaudorf stellt den Fußball ab und geht auf Konter. Es gelingt, Hlebaina und Lindschinger kombinieren gut durch, jedoch schöne Parade von Müller. Stephan Stolz, Ticker-Reporter

Alexander Jesner verpasste den Schlussakt. Für den Trainer von USV Krakaudorf war das Spiel nach einer Roten Karte in der 73. Minute vorzeitig beendet. In der Nachspielzeit wurde dann noch der eingewechselte Krakaudorf-Akteur Fabian Siebenhofer vor über 500 Zuschauern vom Platz gestellt. Am Ende behielt Krakaudorf gegen Stadl die Oberhand und beendet die Herbstserie auf dem 4.Tabellenplatz.

So steht es um Krakaudorf und Stadl/Mur - nun ist Winterpause

SC Stadl an der Mur muss sich ohne Zweifel in der Pause um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Den Kampf um die Klasse gehen die Gastgeber in der Rückrunde von der elften Position an. Wo der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 17 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Nun musste sich Stadl schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Im letzten Hinrundenspiel errang USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf drei Zähler und weist als Tabellenvierter nun insgesamt 28 Punkte auf. Die Offensive des Gasts in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 38-mal schlugen die Angreifer von Krakaudorf in dieser Spielzeit zu. Das Team sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und drei Niederlagen dazu.

SC Stadl/Mur kommt aktuell einfach nicht auf die Beine. In den letzten fünf Begegnungen wurde nicht ein Sieg verbucht, während USV Krakaudorf dagegen schon 28 Punkte auf dem Konto hat.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 16.03.2024 empfängt Stadl dann im nächsten Spiel TUS Raika Neuwirt Schöder, während Krakaudorf einen Tag später bei FC Raiffeisen Weißkirchen antritt.

Stimme zum Spiel

Alexander Jesner - Trainer Krakaudorf

"Okay, das war kein schönes Fußballspiel, aber wir haben unser Ziel erreicht und kein Gegentor bekommen, sowie drei Punkte geholt. Stadl hätte durchwegs auch treffen können. Jetzt feiern wir einmal mit unserer Mannschaft und gehen in die Winterpause."

Stadl: Marcel Müller - Philipp Gerold, Johannes Autischer, Philipp Kapun - Almedin Mulaosmanovic, Michael Hölzlsauer (K), Daniel Hugo Geissler, Samuel Hainzl, Paul Weilharter - Gergö Simon, Florian Edlinger



Ersatzspieler: Daniel Sagmeister, Herbert Dröscher, Marc Angelo Haas, Bernhard Dröscher, Michael Landschützer, Stefan Kollau



Trainer: Elvir Mulaosmanovic

USV KFZ Erdbau MOSER Krakaudorf: Marcel Kleinferchner - Rene Wallner, Christoph Kogler, Patrick Wallner, Tobias Georg Moser - David Hlebaina (K), Manuel Macheiner, Fabian Weißenbacher, Mario Josef Pirker - Rafael Selman Lindschinger, Elias Thanner



Ersatzspieler: Elmar Stefan Schattner, Simon Johann Hirschbeck, Moritz Moser, Lukas Thanner, David Kleinferchner, Fabian Siebenhofer



Trainer: Alexander Jesner Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur – USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf, 0:2 (0:1)

56 Lukas Thanner 0:2

25 Eigentor durch Michael Hoelzlsauer 0:1

