TuS Schöder holt wichtige drei Punkte in Knittelfeld

Details Samstag, 28. Oktober 2023 21:40

FC Rot Weiss Knittelfeld verlor das Spiel gegen TUS Raika Neuwirt Schöder mit 5:6 und damit auch wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Die Zuschauer sahen ein wahrlich ungewöhnliches Match.

Fabian Dorfer und Alex Schaffer trafen auch gegen Knittelfeld

Zwei Elfer bringen Knittelfeld mit 3:2 in Front

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag FC Knittelfeld bereits in Front. Manuel Colic markierte in der vierten Minute die Führung. Die Gastgeber mussten den Treffer von Alex Schaffer zum 1:1 hinnehmen (23.). Benedikt Pistrich ließ sich in der 27. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für TUS Schöder.

Knittelfeld zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Marius Bud (39.) und Colic (44.) mit ihren beiden Elmeter-Treffern das Spiel. FC Rot Weiss Knittelfeld führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Rot für Krapfl - Schöder in Unterzahl und dritter Strafstoß

Für Philipp Krapfl von TUS Raika Neuwirt Schöder war die Partie in der 46. Minute vorzeitig beendet. Die Herunterstellung sorgte für eine Unterzahl der Gäste auf dem Platz. FC Knittelfeld traf zum 4:2 (47.). erneut durch einen Elfmeter. Fabian Dorfer schlug doppelt zu und glich damit für TUS Schöder aus (54./59.) - nun stand es 4:4. Der Treffer mit einem Freistoss zum 5:4 sicherte Knittelfeld nicht nur die Führung – es war auch bereits der dritte von Colic in diesem Spiel (72.).

Für FC Rot Weiss Knittelfeld nahm das Match in der Schlussphase eine bittere Wende. Sebastian Pistrich und Andre Mayerhofer drehten den Spielstand (82./93.) und sicherten TUS Raika Neuwirt Schöder einen Last-Minute-Sieg.

Eines der verücktesten Spiele ist zu Ende - Schöder gewinnt hochverdient in Unterzahl Kevin Prieling, Ticker-Reporter

Letztlich nahm TUS Schöder gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Punkte mit und trug einen Sieg davon.

So steht es um Knittelfeld und Schöder - nun geht es in die Winterpause

FC Knittelfeld muss sich in der Pause ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Den Kampf um die Klasse geht Knittelfeld in der Rückrunde von der 13. Position an. Die formschwache Abwehr, die bis dato 37 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden in dieser Saison.

Nun musste sich das Team schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In den letzten fünf Partien ließ Knittelfeld zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich drei.

TUS Raika Neuwirt Schöder muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom zwölften Platz angehen. Nach fünf sieglosen Spielen ist TUS Schöder wieder in der Erfolgsspur.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 16.03.2024 empfängt FC Rot Weiss Knittelfeld dann im nächsten Spiel Tus St.Peter am Kammersberg Juniors, während TUS Raika Neuwirt Schöder am gleichen Tag bei SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur antritt.

Knittelfeld FC: Gabriel Grgic - Mentor Buzhala, Gabriel Klaic, Ali Avdoyan, Thorsten Felser - Manuel Colic, Thomas Köck (K), Daniel Kaltenegger - Lukas Travnsek, Isaac Abel Cosa, Marius Bud



Ersatzspieler: Stefan Strallegger, Felix Bauer, Valdrin Milazimi, Boris Avdoyan



Trainer: Marius Gheorghe

TUS Raika Neuwirt Schöder: Dorian Jakob Stoff - Sebastian Pistrich (K), Elias-Noel Schweiger, Andreas Stolz, Philipp Krapfl - Fabian Dorfer, Raphael Miedl-Rissner, Simon Stoff, Tobias Stolz - Benedikt Pistrich, Alex Schaffer



Ersatzspieler: Andre Mayerhofer, Manuel Kainer, Matheo Berger, Gerald Klünsner



Trainer: Bernd Pirker Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: FC Rot Weiss Knittelfeld – TUS Raika Neuwirt Schöder, 5:6 (3:2)

93 Andre Mayerhofer 5:6

82 Sebastian Pistrich 5:5

72 Manuel Colic 5:4

59 Fabian Dorfer 4:4

54 Fabian Dorfer 4:3

47 Thomas Koeck 4:2

44 Manuel Colic 3:2

39 Marius Bud 2:2

27 Benedikt Pistrich 1:2

23 Alex Schaffer 1:1

4 Manuel Colic 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.