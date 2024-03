UFC Gaal kommt nicht aus dem Keller - St.Peter/Judenburg Tabellenführer

Details Freitag, 22. März 2024 20:39

USV St. Peter/J. gewann das Freitagsspiel gegen UFC Gaal mit 3:1. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Das Hinspiel hatte St. Peter/J. für sich entschieden und einen 2:1-Sieg verbucht.

Trainer Gerhard Kaufmann holt drei Punkte in Gaal - aber es war ein hartes Stück Arbeit

Zur Pause führt der Außenseiter - Steiner traf nach einer Viertelstunde

Für den Führungstreffer von UFC Gaal zeichnete Michael Steiner verantwortlich (15.). Es dauerte eine gute halbe Stunde ehe der Gast besser ins Spiel kam, aber echte Torchancen waren auf beiden Seiten weiterhin Mangelware. Gaal zeigte eine starke Defensivleistung und suchte im Konter seine Möglichkeiten.

Mit einem Tor Vorsprung für das Schlusslicht ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Am Ende stand Gaal mit leeren Händen da - Elfer vergeben - keine Punkte

Es waren zehn Minuten gespielt im zweiten Durchgang, als die Heimmannschaft die Möglichkeit auf das 2:0 hatte - man fand jedoch in Keeper Grillitsch beim Elfmeter seinen Meister und so kam es, wie man es erwartet hatte: St.Peter erzielte den Ausgleich. Toni Alar war es, der in der 57. Minute den Ball mit einem Schuss unter die Latte im Gehäuse der Gastgeber unterbrachte - dies nach einem Corner.

Lukas Auinger schoss für USV St.Peter ob Judenburg in der 63. Minute das zweite Tor, diesmal per Kopf, aber wieder nach einem Eckball. Binnen sechs Minuten stand Gaal ohne Punkte da. Der Gastgeber traf dann noch die Stange - man kennt das ja, wenn man einmal unten steht in der Tabelle... Nun zeigte sich, dass St.Peter viel Qualität im Kader hat.

Der Spitzenreiter führte schließlich lässig das 3:1 herbei (87.). Letzten Endes ging USV St. Peter im Duell mit UFC Gaal als Sieger hervor.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Wann bekommt UFC Gaal die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen St. Peter gerät man immer weiter in die Bredouille. Mit 43 Toren fing sich UFC Gaal die meisten Gegentore in der Gebietsliga Mur ein. UFC Gaal musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da man insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Die errungenen drei Zähler gingen für USV St.Peter ob Judenburg einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Die Offensivabteilung der Gäste funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 41-mal zu. Die Saison des Teams verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat man nun schon elf Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte.

Mehr als zwei Tore pro Spiel musste UFC Gaal im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: USV St.Peter ob Judenburg kassierte insgesamt gerade einmal 1,4 Gegentreffer pro Begegnung. USV St. Peter wandert mit nun 34 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von UFC Gaal gegenwärtig trist aussieht.

Für die Mannschaften steht nun erst einmal eine kleine Pause an, bevor UFC Gaal am 01.04.2024 auf SV "DIEARENA" Fohnsdorf trifft und St. Peter/J. gegen FC Frojach spielt.

Stimme zum Spiel

Andi Leitgab - St.Peter Judenburg

"Gaal hat das richtig gut gemacht - vor der Pause lagen wir komplett zu recht hinten. Der Knackpunkt war wohl der Elfmeter - ´dann konnten wir unser Spiel besser aufziehen. Ich denke, dass Gaal im Frühjahr für viele Teams sehr unangenehm wird. Nächste Runde geht es gegen Frojach - darauf kann man sich schon konzentrieren!"

UFC Forstverwaltung Wasserberg Gaal: Gerhard Breitenberger - Christoph Kolland, Hannes Gruber, Elias Sandtner, Sebastian Schaffer - Maximilian Gaugusch, Michael Steiner, Michael Grasser, Alexander Kammersberger - Johannes Steffl, Michael Pöllauer (K)



Ersatzspieler: Michael Kolland, Lucas Lerchbacher, Markus Hochfelner, Noah Kaiser, Mathias Wieser, Dominik Weitenthaler



Trainer: Husref Hodzic

USV St.Peter ob Judenburg: Maximilian Grillitsch - Stefan Pletschnig, Michael Kampl, Mathias Sattler, Toni Alar (K) - Lukas Auinger, Luca Doupona, Konstantin Grillitsch, Philip Luger, Julian Pörtschacher - Markus Döltelmayer



Ersatzspieler: David Kaufmann, Andreas Leitgab, Manuel Roland Reif, Fabian Bojer, Gabriel Preisitz, Thomas Santner



Trainer: Gerhard Kaufmann

Gebietsliga Mur: UFC Gaal – USV St.Peter ob Judenburg, 1:3 (1:0)

87 Markus Doeltelmayer 1:3

63 Lukas Auinger 1:2

57 Toni Alar 1:1

15 Michael Steiner 1:0

