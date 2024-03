Pöls siegt zweistellig - Knittelfeld läuft in ein 0:10 Debakel

Details Sonntag, 24. März 2024 12:52

Eine zweistellige Niederlage musste das Heimteam gegen Pöls verkraften. Am Ende verlor FC Knittelfeld mit 0:10. FSC Pöls setzte sich standesgemäß gegen Knittelfeld durch. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Der FC Pöls spielt eine starke Saison und zählt zu den Aufstiegskandidaten in der Gebietsliga Mur

Knittelfeld mit elf Spielern, aber keinen Ersatzleuten

Der Gastgeber trat diese Partie stark ersatzgeschwächt an - man hatte gerade elf Spieler auf dem Platz, die Ersatzbank war verwaist. Diese Startelf hielt dann auch nicht die gesamten neunzig Minuten durch, sodass die Heimmannschaft über zwanzig Minuten mit neun Spielern auf dem Feld stand. Immerhin hielt Knittelfeld eine gute Viertelstunde den Angriffen des Tabellenführers stand, dann begann das Martyrium für die tapferen Kicker des FC Knittelfeld. Spieler spielten auf ungewohnten Positionen, es war eine Notelf!

Pöls erzielte zwei Abseitstore - Schiedsrichter Blazevic war auf der Höhe und registrierte dies. Dann war es aber so weit:

Ein Doppelpack brachte Pöls in eine komfortable Position: Marco Berghofer war gleich zweimal zur Stelle (17./30.). Zunächst schob er den Ball am Keeper Stralleger vorbei zur 1:0 Führung, dann war er mit einem Abstauber aus dem Gewühl heraus zum 2:0 erfolgreich. Knittelfeld bäumte sich nun ein wenig auf, die Angriffsbemühungen scheiterten an mangelnder Klasse der tapferen Startelf der Heimischen.

Hintermannschaft von FC Rot Weiss Knittelfeld ließ immerhin bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand von 0:2 in die Kabinen.

Pöls filetiert Knittelfeld und führt mit 5:0 nach 67 Minuten

Mit dem 3:0 von Thomas Seidlinger für FSC Pöls war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). In der 62. Minute legte der Spitzenreiter durch Eder mit einem Schuß unter die Latte zum 4:0 nach. Berghofer baute den Vorsprung der Gäste in der 67. Minute aus - was dann zugleich einen unechten Hattrick für Berghofer bedeutete. Nunmehr führte Pöls mit 5:0 und es waren noch gute zwanzig Minuten zu spielen.

Die letzten Minuten des Grauens für Knittelfeld- vier Gegentore binnen zehn Minuten

In der 73.Minute trug sich David Rieger in die Torschützenliste ein - es stand 6:0, aber damit war es noch nicht genug.

Pöls überwand den gegnerischen Schlussmann zum 7:0 (80.). Berghofer schraubte das Ergebnis in der 85. Minute mit dem 8:0 für FSC Pöls in die Höhe, sein viertes Tor im Match,

Paul Wallner besorgte in der Schlussphase schließlich den zehnten Treffer für Pöls (88.). Schließlich war auch der Torrausch von FSC Pöls vorbei und FC Knittelfeld in Einzelteile zerlegt - ein denkwürdiges Match für beide Teams nahm sein Ende - ohne die Leistung von Keeper Stefan Strallegger wäre die Partie noch höher ausgegangen.

Stimmen zum Spiel

Safet Sadikovic - Trainer Pöls

"Ich möchte das nicht überbewerten, die hatten nicht ihre normale Mannschaft auf dem Feld. Trotzdem hat mein Team immer weiter gemacht, da wollte jeder einmal ein Tor erzielen. Die Meisterschaft ist noch lang - wir müssen nicht aufsteigen, da gibt es schon noch andere Teams, aber wir denken einfach von Woche zu Woche und versuchen unsere Leistung abzurufen. Wir sind eine tolle Mannschaft und es macht Freude mit den Jungs!"

Manfred Karl Felser - Sportlicher Leiter Knittelfeld

"Wir haben gerade diese elf Spieler zur Verfügung gehabt. Verletzungen und Krankheiten haben wild zugeschlagen, diese Spieler waren unser letztes Aufgebot, unser Ersatzkeeper hat auf dem Feld gespielt. Ich möchte das Ergebnis nicht überbewerten - wir hoffen in Kürze wieder mehr Burschen zur Verfügung zu haben."

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

52 Tore kassierte Knittelfeld bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Gebietsliga Mur. Die Abwehrprobleme des Teams bleiben akut, sodass FC Knittelfeld weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Im Sturm der Mannschaft stimmt es ganz und gar nicht: 21 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Nun musste sich FC Rot Weiss Knittelfeld schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Pöls konnte sich gegen FC Knittelfeld auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Mit nur 14 Gegentoren stellt FSC Pöls die sicherste Abwehr der Liga. Die Saisonbilanz von Pöls sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei elf Siegen und zwei Unentschieden büßte FSC Pöls lediglich zwei Niederlagen ein. Man ist Tabellenführer und darf von der Unterliga träumen.

Knittelfeld steckt nach vier Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Pöls mit aktuell 35 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am 01.04.2024 empfängt FC Rot Weiss Knittelfeld in der nächsten Partie USV PL Soundpark Seckau. FSC Pöls ist am kommenden Freitag zu Gast bei SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur.

Knittelfeld FC: Stefan Strallegger (K) - Ivan Cosic, Mentor Buzhala, David Tomic - Manuel Colic, Ioan-Danut Dragoi, Lukas Draganovic, Boris Avdoyan, Romulus-Paul Vlad - Gabriel Grgic, Ovidiu Lazea



Ersatzspieler:



Trainer: Marius Gheorghe Pöls: Dominik Reissner - Clemens Seidlinger (K), Marco Berghofer, Markus Blieml, Tahir Omeragic, Daniel Steiner - Rene Miedl, Thomas Seidlinger, Alexander Noah Eder, Lukas Marchl - Astrit Basha



Ersatzspieler: Dominik Hasler, Michael Schneidl, Philipp Neubauer, Lukas Ruef, Paul Wallner, David Rieger



Trainer: Safet Sadikovic Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: FC Rot Weiss Knittelfeld – FSC Pöls, 0:10 (0:2)

88 Paul Wallner 0:10

86 Philipp Neubauer 0:9

85 Marco Berghofer 0:8

80 Alexander Noah Eder 0:7

73 David Rieger 0:6

67 Marco Berghofer 0:5

62 Alexander Noah Eder 0:4

48 Thomas Seidlinger 0:3

30 Marco Berghofer 0:2

17 Marco Berghofer 0:1

