Stadl führt lange gegen Pöls und verliert am Ende doch - Sadikovic: "Es ist am Ende gut gegangen!"

Details Samstag, 30. März 2024 00:07

Die Differenz von einem Treffer brachte Pöls gegen SC Stadl/Mur den Dreier. Das Match endete mit 3:2. Stadl erlitt gegen FSC Pöls erwartungsgemäß eine Niederlage. Einfach machte es der Gast dem Favoriten aber nicht am Karfreitagabend. Das Hinspiel im Herbst war eine klare Angelegenheit gewesen. Pöls hatte mit 5:0 gesiegt.

Mit dem Trikot des verletzten Rene Miedl feierte man den Sieg am Karfreitag

Kurioses Eigentor nach wenigen Sekunden und das war die Halbzeitführung für Stadl

Stadl musste auf eine neue Innenverteidigung setzen und spielte von Beginn an nicht nur in der Defensive mutig mit dem Favoriten aus Pöls mit. Tatsächlich wurde man nach wenigen Sekunden dafür auch schon belohnt:Florian Stuhlpfarrer war vor 150 Zuschauern an diesem Tag nicht unbedingt mit Fortuna im Bunde: Er überwand seinen eigenen Torhüter unglücklich zum 0:1 (2.).

Tor, Toor, Tooor für SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur zum 1:0 wo gibts denn sowas? Weiter Rückpass auf den Keeper der Pölser und dieser fischt den Ball und somit kullert dieser ins Tor. Dieses Prachttor fällt nun unter Stadler Kulturgut „Fishermens Friend“ Michael Hardt , Ticker-Reporter

Es folgte ein Stangentreffer der Pölser - einige Chancen auf beiden Seiten - aber FSC Pöls glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur in die Kabinen.

Pöls dreht das Spiel und nimmt die drei Punkte mit ins Osternest

Lukas Marchl witterte seine Chance nach einer tollen Ballstafette und schoss den Ball zum 1:1 für Pöls ein (57.). Der Underdog gab jedoch immer noch nicht auf: Paul Weilharter versenkte die Kugel zum 2:1 (62.).

Tor, Toor, Tooor für SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur zum 2:1 Traumtooooor!!! Schöner Pass von Mulaosmanovic auf Edlinger, der legt in die Mitte auf Weilharter und der zieht einfach mal aus 20m ab und der Ball landet von der Stange im Tor … ein wahrer Befreiungsschlag für Stadls Kapitän Michael Hardt , Ticker-Reporter

Nun drückte der Gast auf den Ausgleich - In der 83. Minute brachte Pöls den Ball nach einem Stellungsfehler in der Abwehr im Netz zum Ausgleich unter. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als David Rieger noch einen gezielten Schuss parat hatte (88.). Am Schluss gewann Pöls gegen Stadl mit 3:2.

So steht es um Stadl und Pöls - so geht es nächste oche weiter

Stadl an der Mur muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt man die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gerät man immer weiter in die Bredouille. 45 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Der Gastgeber musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da das Team insgesamt auch nur vier Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Pöls ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Man verbuchte bereits den zwölften Saisonsieg. Mit beeindruckenden 49 Treffern stellt FSC Pöls den besten Angriff der Gebietsliga Mur.

Pöls reitet derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis lautet die jüngste Bilanz.

Am kommenden Freitag trifft Stadl auf USV Seckau, FSC Pöls spielt tags darauf gegen USV Krakaudorf.

Stimme zum Spiel

Safet Sadikovic - Trainer Pöls

"Stadl hat es uns wirklich nicht leicht gemacht, aber wir haben eine tolle Moral in unserer Mannschaft. Am Ende ist alles gut gegangen. Es waren ja von Anfang an Chancen da, wir haben die Stange getroffen. Für uns sind das drei weitere Punkte und ich trainiere eine gute Mannschaft! Es freut mich auch, dass ich gute Jungs wie Daniel Rieger von der Bank bringen kann. Alle sind wichtig und wir ziehen an einem Strang!"

Aufstellungen: Stadl: Marcel Hermann Müller - Philipp Gerold, Johannes Autischer, Julian Michael Brachmaier, Philipp Kapun, Daniel Hugo Geissler - Almedin Mulaosmanovic, Samuel Hainzl, Paul Weilharter (K) - Gergö Simon, Florian Edlinger



Ersatzspieler: Daniel Sagmeister, Gabriel Reif, Marc Angelo Haas, Harald Hartl, Stefan Kollau



Trainer: Elvir Mulaosmanovic

Pöls: Dominik Reissner - Clemens Seidlinger (K), Marco Berghofer, Markus Blieml, Tahir Omeragic, Daniel Steiner, Florian Stuhlpfarrer - Thomas Seidlinger, Alexander Noah Eder, Lukas Marchl - Astrit Basha



Ersatzspieler: Dominik Hasler, Michael Schneidl, Friedrich Altreiter, Lukas Ruef, Paul Wallner, David Rieger



Trainer: Safet Sadikovic Bericht Florian Kober

Details

