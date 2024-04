SV Fohnsdorf feiert klaren Sieg über UFC Gaal

Details Montag, 01. April 2024 20:34

UFC Gaal blieb gegen SV Fohnsdorf chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Fohnsdorf setzte sich standesgemäß gegen UFC Gaal durch. Im Hinspiel hatte SV "DIEARENA" Fohnsdorf knapp die Nase mit 1:0 vorn gehabt.

Klare Sache

Der Gastgeber erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Selmir Bakic traf in der zweiten Minute mit einem wunderschönen Freistoß zur frühen Führung. SV Fohnsdorf machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Nemanja Makic (10.) - schöner Angriff über mehrere Stationen und schon steht es 2:0. Mit der Führung für Fohnsdorf ging es in die Halbzeitpause.

Helmut Haslinger gelang ein Doppelpack (46./91.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Dazwischen hatte der Goalie der Fohnsdorf einmal bärenstark pariert. Letztlich feierte SV "DIEARENA" Fohnsdorf gegen UFC Gaal nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen UFC Gaal festigte SV Fohnsdorf den dritten Tabellenplatz. Fohnsdorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 53 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SV "DIEARENA" Fohnsdorf. SV Fohnsdorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und drei Niederlagen dazu.

Nur vier Zähler

Mit lediglich vier Zählern aus 16 Partien steht UFC Gaal auf dem Abstiegsplatz. Insbesondere an vorderster Front liegt beim Gast das Problem. Erst 13 Treffer markierte UFC Gaal – kein Team der Gebietsliga Mur ist schlechter. UFC Gaal musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da UFC Gaal insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

UFC Gaal steckt nach sieben Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Fohnsdorf mit aktuell 33 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Für SV "DIEARENA" Fohnsdorf geht es schon am Samstag bei FC Frojach weiter. Am 06.04.2024 empfängt UFC Gaal in der nächsten Partie FC Rot Weiss Knittelfeld.

Aufstellungen: SV "DIEARENA" Fohnsdorf: Fabian Reiter - Jure Tomic (K), Selmir Bakic, Tobias Reiter, Filip Ilic, Nikolaj Makic - Rinor Reshani, Nemanja Makic, Kevin Krenn, Benjamin Vollmann - Helmut Haslinger



Ersatzspieler: Daniel Agachi, Tomi Kirschner, Marco Deutschmann, Etienne Hölzl, Stefan Messner, Nino Eisbacher



Trainer: Emanuel Schalk

UFC Forstverwaltung Wasserberg Gaal: Michael Kolland - Hannes Gruber, Elias Sandtner, Sebastian Schaffer - Maximilian Gaugusch, Michael Steiner, Armin Schaffer, Michael Grasser, Alexander Kammersberger - Johannes Steffl, Michael Pöllauer (K)



Ersatzspieler: Thomas Tiroch, Lucas Lerchbacher, Markus Hochfelner, Noah Kaiser, Tobias Feldbaumer, Jonas Kranz



Trainer: Husref Hodzic

Gebietsliga Mur: SV "DIEARENA" Fohnsdorf – UFC Gaal, 4:0 (2:0)

91 Helmut Haslinger 4:0

46 Helmut Haslinger 3:0

10 Nemanja Makic 2:0

2 Selmir Bakic 1:0

