SC Stadl/Mur erleidet bittere 0:3-Niederlage gegen UFC Gaal - wichtige Punkte für den Gast

SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur machte im Kellerduell gegen UFC Gaal eine schlechte Figur und verlor mit 0:3. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 2:2-Unentschieden geendet. In einem aufreibenden Kellerderby in der Bezirksliga Mur standen sich zwei Mannschaften gegenüber, die dringend Punkte im Abstiegskampf benötigten. Vor knapp 120 Zuschauern zeigte sich Stadl von Beginn an entschlossen, endlich wieder punkten zu wollen.

Der Offensivmann Johannes Steffl traf zum vorentscheidenden 2:0 - Gaasl holt wichtige drei Punkte

Erste Chance für Stadl - Tor nur für den Gast vor der Pause

Das Spiel begann mit einer vielversprechenden Aktion für Stadl, als Hainzl alleine auf das Tor zulief, jedoch den Ball verstolperte (1. Minute). Doch bereits in der 6. Minute nutzte UFC Gaal einen kapitalen Fehler der Stadler Hintermannschaft aus, als Pöllauer das Leder unhaltbar in die Maschen schoss und die Gäste in Führung brachte.

Stadl versuchte im weiteren Verlauf des Spiels, das Spiel zu machen, aber es fehlte der Mannschaft oft das letzte Durchkommen in der gegnerischen Hälfte.

Doppelchance für Stadl… Hainzl tankt sich durch, doch sein Schuss lässt Luft nach oben, der Nachschuss durch Autischer geht ebenfalls nicht ins Gehäuse Michael Hardt , Ticker-Reporter

Trotz einiger vielversprechender Chancen, darunter ein Kopfball von Kapitän Weilharter, der sein Ziel knapp verfehlte (25. Minute), blieb es bis zur Halbzeitpause beim knappen Rückstand für Stadl.

Am Ende gewann die Gastmannschaft mit 3:0 und holte wichtige Punkte

In der zweiten Halbzeit kam Stadl zunächst nicht entscheidend vor das Tor, während Gaal weiterhin gefährliche Konter setzte. In der 68. Minute erhöhte Johannes Steffl auf 2:0, nachdem ein Abspielfehler von Dröscher ausgenutzt wurde.

Trotz einiger vielversprechender Aktionen, unter anderem durch einen Schuss von Simon, der knapp über das Tor ging (70. Minute), konnte Stadl nicht mehr entscheidend zurückschlagen. In der 87. Minute machte Pöllauer mit seinem zweiten Treffer des Abends den Sieg für Gaal perfekt und besiegelte die bittere 0:3-Niederlage für Stadl.

Tor, Toor, Tooor für UFC Gaal zum 0:3 der Ball wird ideal auf Pöllauer durchgesteckt und dieser ist abermals eiskalt und netzt eiskalt ein Michael Hardt , Ticker-Reporter

Coach Mulaosmanovic war sichtlich enttäuscht von den Fehlern seiner Mannschaft und auch die Zuschauer am Platz sahen ihre Hoffnungen auf einen Punktgewinn zerschlagen - diese Niederlage war in dieser Höhe nicht zu erwarten!

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Die Gastgeber müssen sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann findet SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen UFC Gaal setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Der Angriff ist bei SC Stadl/Mur die Problemzone. Nur 19 Treffer erzielte Stadl bislang. Nun musste sich SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. SC Stadl/Mur wartet schon seit zehn Spielen auf einen Sieg.

UFC Gaal verbuchte drei Punkte und verließ damit die letzte Tabellenposition. UFC Gaal bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und 14 Pleiten. Durch den klaren Erfolg über Stadl ist UFC Gaal weiter im Aufwind.

Am kommenden Samstag trifft SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur auf FC Frojach, UFC Gaal spielt am selben Tag gegen USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf.

Aufstellungen: Stadl: Philipp Gerold - Johannes Autischer, Julian Michael Brachmaier, Gerald Dröscher, Philipp Kapun, Daniel Hugo Geissler - Almedin Mulaosmanovic, Michael Hölzlsauer, Samuel Hainzl, Paul Weilharter (K) - Gergö Simon



Ersatzspieler: Daniel Sagmeister, Gabriel Reif, Florian Edlinger, Marc Angelo Haas, Harald Hartl, Karl Lassacher



Trainer: Elvir Mulaosmanovic

UFC Forstverwaltung Wasserberg Gaal: Michael Kolland - Thomas Tiroch, Hannes Gruber, Elias Sandtner, Sebastian Schaffer - Maximilian Gaugusch, Michael Steiner, Alexander Kammersberger, Tobias Feldbaumer - Johannes Steffl, Michael Pöllauer (K)



Ersatzspieler: Christoph Kolland, Lucas Lerchbacher, Michael Grasser, Markus Hochfelner, Noah Kaiser, Jonas Kranz



Trainer: Husref Hodzic Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur – UFC Gaal, 0:3 (0:1)

84 Michael Pöllauer 0:3

66 Johannes Steffl 0:2

5 Michael Pöllauer 0:1

