Krakaudorf erkämpft sich knappen Sieg gegen Seckau - fast 40 Minuten in Unterzahl

Details Sonntag, 14. April 2024 16:35

In einem packenden Duell der Gebietsliga Mur lieferten sich der USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf und der USV PL Soundpark Seckau ein knappes Match, das letztendlich mit 2:1-Sieg für Krakaudorf endete. Im Hinspiel hatten beide Teams einen Teilerfolg verbucht. Mit dem Abpfiff hatte es 2:2 geheißen.

Krakaudorf hat eine solide Fangemeinschaft und man erfreute sich über drei Punkte

Zur Pause führte der Gastgeber knapp mit 1:0

Bereits in den frühen Minuten des Spiels zeigte Seckau eine aggressive und engagierte Spielweise und drängte auf den Führungstreffer. Eine erste vielversprechende Chance für Seckau verpuffte jedoch, als der Schuss am Tor vorbeiging. Krakaudorf, scheinbar von der Entschlossenheit des Gegners beeindruckt, zeigte einige Abstimmungsprobleme in der Defensive, die beinahe zu gefährlichen Situationen führten.

Doch in der 23. Minute brachte eine überraschende Aktion die Fans zum Jubeln. Außerhalb des 16-Meter-Raums setzte Macheiner von Krakaudorf zu einem kraftvollen Schuss an, der über den Gästekeeper hinweg ins Tor flog. Ein Treffer, der nicht nur die Führung für Krakaudorf bedeutete, sondern auch die Heimmannschaft und ihre Fans in Staunen versetzte.

Da reisst ihm die Flanke ab oder doch nicht? Außerhalb des 16ers auf der rechten Seite haut Macheiner drauf und der Ball geht wunderschön über den Gästekeeper ins Tor. Wenn er den so wollte, dann Halleluja. Stephan Stolz, Ticker-Reporter

Die erste Halbzeit endete mit einem knappen 1:0-Vorsprung für Krakaudorf. Während die Gastgeber die Führung verteidigten, versuchte Seckau weiterhin, seine Angriffe zu verstärken, was aber immer wieder verpuffte - großartige Chancen blieben auf beiden Seiten jedoch Mangelware.

Die Analyse der ersten Hälfte zeigte, dass Seckau sich vor allem auf die Verteidigung konzentrierte, während Krakaudorf noch nicht sein volles Potenzial ausschöpfte. Komfortabel war die Pausenführung von USV Krakaudorf nicht, aber immerhin ging die Heimmannschaft mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Platzverweis und zwei weitere Tore nach der Pause

Mit dem Beginn der zweiten Halbzeit kehrten beide Mannschaften mit neuer Energie auf den Platz zurück - auf wirklich hohes Niveau kam die Partie aber weiterhin nicht.

Krakaudorf versuchte, seine Führung auszubauen, während Seckau hartnäckig um den Ausgleich kämpfte. Lukas Herk von Seckau bekam von Schiedsrichter Gierer die Rote Karte nach Foulspiel und Torchancenverhinderung zu sehen (58.).

Nun hatten die Gastgeber einen Mann weniger auf dem Feld und es galt die Führung zu verteidigen. Krakaudorf behielt die Nerven und hielt dem Druck stand. In einer letzten Anstrengung gelang es ihnen, in der 66. Minute durch David Kleinferchner Dave mit 2:0 in Führung zu gehen.

In der 86. Minute erzielte Seckau einen Elfmeter, den Marcel Gollner sicher verwandelte, und brachte das Spiel damit erneut in Spannung - nun führte der Gastgeber mit 2:1. Trotz einiger brenzliger Situationen in den Schlussminuten verteidigte Krakaudorf seinen knappen Vorsprung erfolgreich bis zum Schlusspfiff.

Die über 150 Fans und das Heimteam jubelten als der Schlusspfiff ertönte und die Spieler von Krakaudorf sich für ihren hart erkämpften Sieg feiern ließen. Am Ende verbuchte USV Krakaudorf gegen die Gäste einen Sieg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Krakaudorf machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem vierten Platz. Die Saison von USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von elf Siegen, einem Remis und nur sechs Niederlagen klar belegt. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei das Team etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte Krakaudorf.

Zu mehr als Platz zehn reicht die Bilanz von USV Seckau derzeit nicht. Fünf Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat Seckau momentan auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Am kommenden Samstag trifft USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf auf UFC Gaal, USV Seckau spielt am selben Tag gegen TUS Raika Neuwirt Schöder.

Stimme zum Spiel

Alexander Jesner - Trainer Krakaudorf

"Wir sind froh über die drei Punkte. Ein Leckerbissen war dieses Spiel halt defintiv nicht, die Spiele gegen Seckau sind oft ausgeglichen und so war es auch bei diesem. Unsere letzten Spiele verliefen nicht zufriedenstellend und so wollten wir unbedingt voll punkten, das ist gelungen!"

Aufstellungen: USV KFZ Erdbau MOSER Krakaudorf: Marcel Kleinferchner - Rene Wallner, Paul Feuchter, Christoph Kogler - Fabian Weißenbacher, Patrick Wallner, Tobias Georg Moser, David Kleinferchner, Mario Josef Pirker - David Hlebaina (K), Manuel Macheiner



Ersatzspieler: Elmar Stefan Schattner, Simon Johann Hirschbeck, Rafael Selman Lindschinger, Moritz Moser, Stefan Hollerer



Trainer: Alexander Jesner

USV PL SOUNDPARK SECKAU: Christian Rainer - Marcel Gollner, Patrick Resch, Lukas Höbenreich (K), Lukas Herk - Robert Hepflinger, Johannes Grössing, Andreas Steinberger, Patrick Kogler, Florian Schreimaier - Thomas Hübler



Ersatzspieler: David Hochfellner, Joseph Herk, Patrick Pichler



Trainer: Friedrich Grassl Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf – USV PL Soundpark Seckau, 2:1 (1:0)

86 Marcel Gollner 2:1

66 David Kleinferchner 2:0

24 Manuel Macheiner 1:0

