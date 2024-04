Überraschende Niederlage für St.Peter: USC St. Georgen/Judenburg gewinnt Derby 3:1

Details Sonntag, 14. April 2024 16:51

Ein überraschendes Ergebnis erschütterte die Fans des USV St.Peter ob Judenburg, als sie ihr Derby gegen den USC Angelcenter Murtal St. Georgen/J. mit 1:3 verloren. Das Match, das mit großer Erwartung auf beiden Seiten begann, entwickelte sich zu einem unerwarteten Triumph für die Gäste. St.Georgen zeigte eine richtig starke Leistung im Nachbarschaftsduell.

Gäste spielbestimmend und mit einer knappe Führung zur Pause für die Gastgeber

Die Vorzeichen für St.Peter schienen vielversprechend zu sein, da sie als Verfolger des Tabellenführers Pöls antraten. Doch die Gäste aus St. Georgen, die zuvor eine Niederlage mit einem halben Dutzend Toren gegen Weißkirchen hinnehmen mussten, zeigten sich entschlossen, ihre Form wiederzufinden.

Das Spiel begann ausgeglichen, ohne klare Torchancen auf beiden Seiten. Mit jeder Minute wurden die Gäste präsenter - das hatte man sich bei den Hausherren anders vorgestellt.

Direkter Gegenzug der Gäste, eine gut gespielte Aktion endet in den Händen vom Keeper. Jules, Ticker-Reporter

In der 35. Minute gelang es St.Peter, durch einen gut gespielten Konter in Führung zu gehen. Toni Alar verwandelte zum 1:0 und brachte die Heimmannschaft in Jubelstimmung. Zur Pause behielt USV St. Peter/J. die Nase knapp vorn.

Nach der Pause dreht der Underdog das Spiel

Die Gäste antworteten jedoch schnell und erzielten in der 56. Minute den Ausgleichstreffer durch Wieser Dominik, zuvor hatte man schon die Latte getroffen. St.Georgen nutzte die Schwäche des USV aus und drehte das Spiel innerhalb weniger Minuten. In der 65. Minute trafen sie erneut, diesmal durch eine Nummer Jan Mirzo, und gingen mit 2:1 nach einem Querpass in Führung.

Trotz einiger bemerkenswerter Paraden von Keeper Grillitsch im Tor von St.Peter gelang es den Gästen in der 85. Minute erneut zu treffen, dieses Mal durch Stefan Mitterhuber.

Der USV ist stehend K.O. , Mitterhuber nach Abwehrfehler mit einem super Schuss den Grillitsch nicht mehr entscheiend abwehren kann - 1:3 Jules, Ticker-Reporter

Die Gastgeber zeigten sich am Ende des Spiels enttäuscht über die unerwartete Niederlage, während die Gäste aus St. Georgen ihren verdienten Sieg feierten.

Mit diesem unerwarteten Ergebnis bleibt der Kampf um Platz 1 in der Tabelle spannend, da auch der Tabellenführer Pöls Punkte liegen lässt. Etwa 250 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion und erlebten eine aufregende Partie, die nicht nur das Derby, sondern auch die Spannung in der Gebietsliga Mur unterstrich.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach 18 absolvierten Begegnungen nimmt USV St. Peter den dritten Platz in der Tabelle ein. Die gute Bilanz hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte das Team bisher zwölf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Trotz der drei Zähler machte USC Angelcenter Murtal St. Georgen / J. im Klassement keinen Boden gut. Man bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten. St. Georgen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Während USV St. Peter am kommenden Samstag FC Raiffeisen Weißkirchen empfängt, bekommt es USC Angelcenter Murtal St. Georgen am selben Tag mit SV "DIEARENA" Fohnsdorf zu tun.

Stimme zum Spiel

Andreas Leitgab - USV St.Peter

"Mit dem 1:3 sind wir tatsächlich noch gut bedient. Ich kann St.Georgen nur gratulieren - so können wir in der Gebietsliga gegen keinen Gegner gewinnen. Das war richtig schlecht und ich möchte mir nicht ausdenken wie es gekommen wäre, wenn unser Gegner im Derby schon in der 1. Halbzeit die Chancen verwertet hätte!"

Aufstellungen: USV St.Peter ob Judenburg: Maximilian Grillitsch - Manuel Roland Reif, Stefan Pletschnig, Michael Kampl, Mathias Sattler, Toni Alar (K) - Lukas Auinger, Philip Luger, Julian Pörtschacher - Markus Döltelmayer, Manuel Philipp Stocker



Ersatzspieler: David Kaufmann, Stefan Hasler, Fabian Bojer, Luca Doupona, Gabriel Preisitz, Christoph Hartleb



Trainer: Gerhard Kaufmann

USC Angelcenter Murtal St. Georgen/J.: Reinhard Hartleb, Gabriel Walter Romirer, Patrick Hammer, Jwan Mirzo, Fabian Franz Reif, Marco Kollenz (K), Petar Ilic, Jan Mirzo, Stefan Mitterhuber, Lukas Gassner, Dominik Wieser



Ersatzspieler: Christian Egger, Mario Döltelmayer, Benjamin Dobida, Christian Berger, Fabian Thomas Hansmann



Trainer: Markus Göttfried Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: USV St.Peter ob Judenburg – USC Angelcenter Murtal St. Georgen / J, 1:3 (1:0)

84 Stefan Mitterhuber 1:3

64 Jan Mirzo 1:2

56 Dominik Wieser 1:1

35 Toni Alar 1:0

