Fohnsdorf - USV St.Peter: Gebietsliga Mur - an der Tabellenspitze ist es eng

Details Sonntag, 28. April 2024 20:58

Am Sonntag spielte der USV St.Peter /Judenburg auswärts gegen die Mannschaft aus Fohnsdorf. Man traf sich zu einem Schlagerspiel der Gebietsliga Mur. In dieser Begegnung ging es um den wichtigen zweiten Platz in der Tabelle. Diese führt aktuell der FCS Pöls an, es zeichnet sich weiter ein spannender Kampf um den Meistertitel und den Aufstieg ab.

St.Peter /Judenburg hat in der Saison viele Gründe zu jubeln

Es geht knapp zu an der Tabellenspitze - Pöls trohnt auf dem Meisterplatz

Das Spiel endete vor knapp 400 Zuschauern mit einem knappen Sieg der Gäste. Hier geht es zum Spielbericht. Die Ausgangssituation für die restlichen Runden in der Liga ist als absolut spannend zu bezeichen. Die drei führenden Teams spüren nämlich weiterhin den Atem der Verfolger. An der fünften Stelle ist Krakaudorf platziert, davor reiht sich der SV Scheifling ein. In der Tabelle sieht man wie knapp es heuer in der populären Liga enden wird.

Krakaudorf verlor am Wochenende überraschend zu Hause gegen Frojach, was drei wichtige verlorene Punkte bedeuten könnte. Scheifling gewann nach einer 4:0 Führung am Freitag denkbar knapp mit 5:4 gegen Stadl Mur.

Fohnsdorf hat mit nur 22 Gegentoren eine unglaubliche Abwehr

Stimme zum Spiel

Andreas Leitgab - Trainer St.Peter

"Gratulation zunächst an den Torschützen Konstantin Grillitsch. Das ganze Spiel war ein richtiger Fight von unserer Seite. Wir sind gut in die Partie gestartet und waren meiner Meinung nach auch überlegen. Wir agierten aus einer kompakten Defensive und hatten vorne unsere Chancen. Der Letzte Pass glückte nicht wie wir uns das vorgestellt haben. Trotzdem kamen wir mit einem guten Gefühl aus den Kabinen.

Es war dann eine sehr ausgeglichene Partie und es fiel das 1:0 mit einem wunderbaren Treffer unter die Latte. Wir gingen wieder mehr in die Defensive, haben auf Konterchancen gewartet. Es war eine absolut spannende Partie, am Ende hat Fohnsdorf die Stange getroffen. Wir haben insgesamt schon Glück gehabt, es hätte auch Unentschieden ausgehen können.

Ich sage natürlich, aufgrund der kämpferischen Leistung war es verdient. Wir hatten viel Biss und jeder hat für jeden gekämpft, wir sind weiter dran an Pöls und hoffen, dass wir weiterhin um den Titel kämpfen dürfen!"

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

In der Tabelle liegt SV "DIEARENA" Fohnsdorf nach der Niederlageweiter auf dem dritten Rang. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil des Heimteams ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 22 Gegentore zugelassen hat. Zwölf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat das Team momentan auf dem Konto.

Die Situation bei Fohnsdorf ist aber momentan nicht einfach - gegen USV St. Peter kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. Die Mannschaft ist aber weiterhin im Titelkampf voll dabei. Das Team wird sich nicht entmutigen lassen.

Die drei Punkte brachten für St. Peter keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Offensiv konnte USV St.Peter ob Judenburg in der Gebietsliga Mur kaum jemand das Wasser reichen, was die 52 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Mit dem Sieg baute das Team die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der Tabellenzweite 13 Siege, drei Remis und kassierte erst vier Niederlagen.

Während SV "DIEARENA" Fohnsdorf am kommenden Samstag FC Raiffeisen Weißkirchen empfängt, bekommt es USV St.Peter ob Judenburg am selben Tag mit FC Rot Weiss Knittelfeld zu tun.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: SV "DIEARENA" Fohnsdorf – USV St.Peter ob Judenburg, 0:1 (0:0)

51 Konstantin Grillitsch 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.