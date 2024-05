Spektakel in Gaal: Tus St.Peter/K. Juniors finden mit 7:2-Kantersieg auf die Siegerstraße zurück

Details Freitag, 03. Mai 2024 21:42

In der 21. Runde der Gebietsliga Mur erlebten die Zuschauer ein wahres Torfestival! Nach drei Pleiten am Stück fanden die Tus St.Peter am Kammersberg Juniors mit einem 7:2-Auswärtssieg gegen den UFC Gaal eindrucksvoll auf die Siegerstraße zurück. Für den Nachzügler aus Gaal hingen war sechs Tage nach einem "Dreier" gegen Schöder Schluss mit lustig und weiß nach der bereits 16. Saisonniederlage in der Tabelle lediglich das Schlusslicht aus Knittelfeld hinter sich.

Frühe Führung und Dominanz der Gäste

Die Partie begann energiegeladen, mit beiden Teams, die versuchten, den nassen und rutschigen Platzverhältnissen zu trotzen. Die Tus St.Peter/K. Juniors zeigten jedoch schnell, dass sie das Spielgeschehen bestimmen wollten. In der 17. Minute gelang es Michael Siebenhofer, die Gäste in Führung zu bringen, indem er den Ball gekonnt vom linken Sechzehnereck ins Kreuzeck beförderte. Diese frühe Führung gab den Kammersbergern zusätzlichen Schwung, und sie bauten ihren Vorsprung in der 23. Minute durch einen überlegten Lupfer von Christian Kreis aus. Die Gaaler fanden auf die Spielführung und die Taktik der Gäste keine Antwort und gingen mit einem 0:2-Rückstand in die Halbzeitpause.

Nachzügler kämpft, aber St.Peter/K. Juniors setzen sich durch

Zu Beginn der zweiten Halbzeit versuchten die Hausherren, den Druck zu erhöhen und den Anschluss wiederherzustellen. Doch die Hoffnungen wurden schnell zunichte gemacht, als Johannes Stocker in der 48. Minute das 0:3 für die Gäste erzielte. Die Kammersberger ließen nicht nach und erweiterten ihre Führung durch weitere Treffer, darunter ein Strafstoßtor von Michael Siebenhofer in der 52. Minute, das den Spielstand auf 0:4 erhöhte. Gaal gelang es zwar, durch Michael Steiner in der 60. Minute und später erneut in der 87. Minute, zwei Ehrentreffer zu erzielen, doch die Dominanz der Tus St.Peter/K. Juniors war unübersehbar. Franz-Josef Hansmann und Sandro Siebenhofer trugen mit ihren Toren zum endgültigen 7:2-Sieg bei, wobei insbesondere das Tor zum 1:7 in der 84. Minute die Überlegenheit der Gäste unterstrich.

Gebietsliga Mur: UFC Gaal : St.Peter/K. Juniors - 2:7 (0:2)

87 Michael Steiner 2:7

85 Franz-Josef Hansmann 1:7

82 Sandro Siebenhofer 1:6

63 Christian Kreis 1:5

59 Michael Steiner 1:4

53 Christian Kreis 0:4

50 Sandro Siebenhofer 0:3

24 Christian Kreis 0:2

18 Michael Siebenhofer 0:1



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Julsen27 erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.