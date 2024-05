Verhindern Schulden bei Traditionsverein TSV Pöllau Fusion mit USC Sonnhofen?

Details Samstag, 18. Mai 2024 09:01

Am Freitagabend traf der TSV Pöllau auf den SV Anger. Das Spiel ging mit 1:0 an die Angerer. Es dürfte - wie berichtet - das letzte Derby nach mehr als 70 Jahren gewesen sein. Warum? Pöllau wird im Sommer mit Ligakonkurrent USC Sonnhofen fusionieren. Darüber spricht jedenfalls das ganze Pöllauer Tal. LIGAPORTAL wurde die Fusion auch schon vor Wochen bestätigt, seitdem vertrösten die Verantwortlichen aber regelmäßig mit Details. Nun ist klar, warum man sich mit näheren Infos zurückhält.

Pöllauer Jubel - sowie hier über den Klassenerhalt in der Landesliga 2017 - dürfte es in Zukunft nicht mehr geben

Ein Rückblick: Am Freitag vor knapp einem Monat machte die Meldung zum ersten Mal die Runde. Trainer und Spieler der beiden Kampfmannschaften wurden über die Fusion informiert. Auf Nachfrage bei Pöllau wurde die Fusion bestätigt, allerdings betonte die Vereinsspitze dass die Fusion noch in den Gremien beschlossen werden müsse und man versprach eine Information noch am selben oder nächsten Tag, gefolgt von einer Bitte um weitere drei Tage Zeit. Seitdem ist bei den Pöllauern niemand erreichbar. Auch die Sonnhofener Seite reagiert seit Wochen nicht auf Kontaktaufnahmen. Ein einziger entgegengenommener Anruf führte zu Vertrösten.

Inzwischen ist klar, was die Gründe für das Vertrösten sein könnten. Wie man hört, fehlt ordentlich Geld in der Kasse der Pöllauer. Die Fusion - erzählen Insider - geht erst dann über die Bühne, wenn das Loch gestopft ist. Dementsprechend warten Spieler seit Monaten auf ihre Aufwandsentschädigung.

Man muss in Anbetracht des Ignorierens der Anfragen wohl davon ausgehen, dass die Sache sehr ernst ist. Fans äußerten sich gegenüber LIGAPORTAL zuletzt, dass es tragisch sei, was aus dem Traditionsverein Pöllau geworden ist. Somit ist aber auch klar, dass nicht zu sagen ist, wie die Fusion geartet ist. Stirbt die Vereinsnummer von Pöllau? Wird es doch nur eine Spielgemeinschaft? Fragen über Fragen, auf die man bisher keine Antwort erhalten hat. Schade!

Wir halten euch jedenfalls weiter auf dem Laufenden - so weit das möglich ist.

