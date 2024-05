Spannung bis zur letzten Minute: Tabellenführer Pöls dreht das Spiel gegen USV Seckau

Details Montag, 06. Mai 2024 16:01

Ein dramatisches Fußballspiel fand am Wochenende zwischen dem USV PL Soundpark Seckau und dem FSC Pöls statt. Die Zuschauer wurden Zeugen einer spannenden Begegnung, die erst nach den letzten Miinuten endgültig entschieden war. Mit einem Endstand von 2:3 zugunsten der Gäste aus Pöls, erlebten die Fans ein Wechselbad der Gefühle. Die Heimmannschaft, USV Seckau, ging zunächst in Führung, musste aber letztendlich den Sieg aus der Hand geben.

Pöls rockt die Liga und darf weiterhin vom Aufstieg träumen - auch wenn Seckau sie mehr als gefordert hat

Seckau fordert den Aufstiegsaspiranten vor der Pause und führt mit 1:0

Der Tabellenführer musste zur Kenntnis nehmen, dass Seckau selbstbewusst in diese Partie vor knapp 150 Zuschauern ging. Die Partie begann mit hohem Tempo und in der 27. Minute konnte der USV Seckau durch einen verwandelten Elfmeter von Patrick Resch in Führung gehen.

Dieses Tor setzte den Ton für eine erste Halbzeit, in der Seckau die Pölser forderte und mit einem 1:0 Vorsprung in die Pause ging. Die Gäste aus Pöls, die sich das Auswärtsspiel sicherlich anders vorgestellt hatten, mussten sich in der Pause etwas einfallen lassen, um das Blatt zu wenden.

Die Wende durch Pöls - der Tabellenführer nimmt die drei Punkte mit

Und tatsächlich, FSC Pöls kam wie verwandelt aus der Kabine. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff gelang Friedrich Altreiter der Ausgleich zum 1:1. Dieser Treffer gab den Gästen sichtlich Auftrieb, und nur wenige Minuten später, in der 53. Minute, drehte Thomas Seidlinger das Spiel vollends, indem er für Pöls zum 1:2 traf.

Die Heimmannschaft aus Seckau schien geschockt, fand jedoch in der 67. Minute durch Patrick Gollner den Weg zurück ins Spiel, indem er den Ausgleich zum 2:2 markierte. Dieses Tor schien das Momentum wieder zugunsten der Heimmannschaft zu verschieben, doch die Freude währte nicht lange. Was für ein Spielverlauf!

Nur drei Minuten später, in der 70. Minute, erzielte Astrit Basha das entscheidende Tor für FSC Pöls zum 2:3. Trotz aller Bemühungen von Seckau, das Spiel noch einmal zu drehen, blieb es beim Sieg für die Gäste.

In den letzten Minuten des Spiels versuchten beide Mannschaften, durch Wechsel frischen Wind in ihre Reihen zu bringen, doch das Ergebnis blieb unverändert. Nach drei Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und FSC Pöls konnte einen hart erkämpften Sieg feiern.

Für USV Seckau war diese Niederlage besonders bitter, da sie doch einige Zeit in Führung lagen und erst in der Schlussphase das Spiel aus den Händen gaben. Dieses Spiel wird den Pöls Fans sicherlich in Erinnerung bleiben, da das Team bewies, dass man auch schwere Situationen bewältigen kann um den möglichen Aufstieg in die Unterliga zu fixieren - bis dahin sind aber noch einige Punkte zu vergeben - am 11.05.24 empfängt man Gaal, Seckau misst sich am sleben Tag in Weisskirchen.

Aufstellungen:

USV PL SOUNDPARK SECKAU: Christian Rainer - Patrick Gollner, Marcel Gollner, Patrick Resch, Lukas Höbenreich (K), Lukas Herk - Robert Hepflinger, Andreas Steinberger, Robert Andraschko, Patrick Kogler, Florian Schreimaier -

Ersatzspieler: Johannes Herk-Pickl, David Hochfellner, Joseph Herk, Benjamin Rath, Johannes Grössing

Trainer: Friedrich Grassl

PÖLS: Dominik Reissner - Tahir Omeragic, Michael Schneidl, Clemens Seidlinger (K), Marco Berghofer - Thomas Seidlinger, Jonas Bauer, Lukas Ruef, Lukas Marchl - Astrit Basha, David Rieger

Ersatzspieler: Fabian Weinke, Philipp Neubauer, Friedrich Altreiter, Andreas Koini, Marcel Steiner, Florin Strohmeier

Trainer: Safet Sadikovic

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Seckau : Pöls - 2:3 (1:0)

70 Astrit Basha 2:3

67 Patrick Gollner 2:2

53 Thomas Seidlinger 1:2

50 Friedrich Altreiter 1:1

27 Patrick Resch 1:0

