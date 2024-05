Dank Last-Minute-Tor von Altmeister Blazevic: FC Schladming schlägt USV Gnas

Details Freitag, 24. Mai 2024 23:07

In einem intensiven Match der 28. Runde in der Landesliga Steiermark konnte der FC Hohenhaus Tenne Schladming einen knappen 1:0-Erfolg gegen den USV Gnas verbuchen. Das goldene Tor fiel in der letzten Minute der regulären Spielzeit, was den Heimfans späten Jubel bescherte. Mit dem Sieg machen die Ennstaler einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Ein kämpferisches Spiel von Beginn an

Bei schönem Wetter wurde das Spiel mit 6 Minuten Verspätung im Schladminger Stadion vor rund 800 Zuschauer angepfiffen. In den ersten 45 Minuten sahen die Fans eine über weite Strecken überlegene Gnaser Mannschaft, der nur der Torerfolg fehlte. Zwingende Chancen gab es weder bei den Heimischen noch bei den Gnasern. So ging es nach 45 Minuten torlos in die Halbzeitpause. Von Beginn an dabei bei den Gnasern linker Innenverteidiger Jonas Kölli.

Spannung bis zum letzten Pfiff

Die Gnaser hatten auch in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel. David Fink kam nach einem schönen Spielzug der Gnaser um einen Schritt vor dem Schladminger Goalie zu spät. Die einzige Chance der Hausherren entstand aus einem schlechten Rückpass des soeben eingewechselten Clemens Lerner. Zum Glück aus Sicht der Gnaser nutzten die Hausherren das Geschenk nicht und Daniel Krammel beförderte den Schuss übers Tor (64.).

Als schon mit einem Remis gerechnet werden konnte, gab es für die Hausherren nach einem fragwürdigen Foulvergehen des eben eingewechselten Michael Kaufmann an der Strafraumgrenze einen Freistoß für die Schladminger und diesen setzte Routinier Marijan Blasevic ins rechte Kreuzeck zum 1:0-Sieg der Heimischen. Das ist gleichzeitig der Endstand.

Stimme zum Spiel:

Roland Kahr (Präsident Gnas): "Was soll ich sagen. Genau für solche Momente haben wir Marijan geholt. Wir sind über den Sieg natürlich sehr glücklich. In Anbetracht des Zeitpunktes muss man aber natürlich auch von einem glücklichen Sieg reden, den wir natürlich gerne mitnehmen."

Aufstellungen:

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Maximilian Gebauer - Martin Reiter, Leonhard Ettlmayr (K), Thomas Weikl, Andre Unterberger - Sebastian Auer, Marcel Ruckhofer, Simon Petscharnig - Marcel Lep, Marijan Blazevic, Daniel Krammel



Ersatzspieler: Christian Krenn, Lars Kabusch, Leon Grgic, Christoph Kollau, Andreas Burgsteiner, Adam Resch



Trainer: Peter Halada

Gnas: Michael Sammer - Rene Wagist, Sebastian Roth, David Friedl, Jonas Kölli, Tobias Kölli - Raphael Kniewallner (K), Daniel Rossmann, Marc Pöllitsch, David Fink - Leonhard Kaufmann



Ersatzspieler: Marcell Ancsin, Clemens Lerner, Johannes Unegg, Michael Kaufmann, Jan Krobath, Daniel Zimmermann



Trainer: Neven Ivetic

Landesliga: Schladming : Gnas - 1:0 (0:0)

92 Marijan Blazevic 1:0

