SV Fohnsdorf lässt zwei wichtige Punkte in Krakaudorf - Unentschieden nach 2:0 Führung

In einem ausgeglichenen Duell trennten sich der USV Krakaudorf und der SV Fohnsdorf mit einem 2:2-Unentschieden. Das Spiel sah eine knappe Stunde nach einer eindeutigen Sache für die Gäste aus, aber dann drehte Krakaudorf auf.

Rückstand für Krakaudorf - zur Pause führte Fohnsdorf mit 2:0

Die Partie begann mit einem frühen Schock für die Heimmannschaft, als der SV Fohnsdorf in der 7. Minute die Stange traf. Es folgten mehrere Chancen auf beiden Seiten, die aber allesamt keine Tore brachten. Das änderte sich in der 32. Minute durch Helmut Haslinger, der Fohnsdorf in Führung brachte. Nur drei Minuten später setzte Fohnsdorf nach. Nun pfiff Schiedsrichter Rößler einen Elfmeter für Fohnsdorf, mit dem der Gast in der seine Führung ausbaute.

Dieser von Daniel Agachi verwandelter Elfmeter erhöhte den Vorsprung auf. Die Gäste dominierten somit die erste Hälfte, während Krakaudorf Mühe hatte, ins Spiel zu finden und gefährliche Chancen zu kreieren. Trotz einiger guter Versuche, darunter ein knapper Kopfball von Thanner nach einem Freistoß, gelang es dem Heimteam nicht, zählbares an Land zu ziehen.

Krakaudorf dreht auf - am Ende steht ein 2:2 Unentschieden

Die zweite Hälfte zeigte jedoch ein ganz anderes Bild. Krakaudorf kam mit neuer Energie aus der Kabine und schon in der 53. Minute erzielte David Hlebaina den Anschlusstreffer zum 1:2, indem er gekonnt drei Gegenspieler stehen ließ und den Ball ins Kreuzeck legte.

Die Fans der Heimmannschaft wurden nun wieder laut und unterstützten ihr Team lautstark. Nur sieben Minuten später zeigte Tobias Georg Moser seine Klasse, als er mit einem spektakulären Schuss per Stange den Ausgleich erzielte. Das Spiel war nun vollkommen offen, und beide Teams hatten Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Eine bemerkenswerte Parade des Krakaudorf-Torwarts Kleinferchner hielt jedoch das Unentschieden fest.

Obwohl beide Teams in den letzten Minuten auf den Siegtreffer drängten, gelang es keinem, das entscheidende Tor zu erzielen. Die Heimmannschaft zeigte eine beeindruckende Moral und Kampfgeist, um nach einem Zwei-Tore-Rückstand zurückzukommen. Auf der anderen Seite war Fohnsdorf dem Sieg nahe, konnte jedoch die letzte Konsequenz nicht herbeiführen. Das Spiel endete, wie es begonnen hatte, in einer Pattsituation, was den spannenden Charakter der Begegnung unterstrich.

Die Zuschauer in Krakaudorf wurden Zeugen eines dramatischen und spannenden Spiels, das auf den Ausgang der Meisterschaft Auswirkungen haben könnte. Beide Teams zeigten, dass in der Gebietsliga Mur jederzeit alles möglich ist - deshalb darf man auf die letzen beiden Runden gespannt sein.

Aufstellungen:

USV KFZ Erdbau MOSER Krakaudorf: Marcel Kleinferchner - Rene Wallner, Adrian Shatri, Patrick Wallner - Lukas Thanner, Christoph Kogler, Manuel Macheiner, Tobias Georg Moser - David Hlebaina (K), Fabian Weißenbacher, Elias Thanner

Ersatzspieler: Elmar Stefan Schattner, Simon Johann Hirschbeck, Janik Jessner, David Kleinferchner, Moritz Moser, Stefan Hollerer

Trainer: Alexander Jesner

SV "DIEARENA" Fohnsdorf: Fabian Reiter - Daniel Agachi, Jure Tomic (K), Selmir Bakic, Nikolaj Makic - Nemanja Makic, Kevin Krenn, Lukas Kriechbaum, Benjamin Vollmann, Nino Eisbacher - Helmut Haslinger

Ersatzspieler: Florian Josef Hammer, Justin Kolitsch, Etienne Hölzl

Trainer: Emanuel Schalk

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Krakaudorf : Fohnsdorf - 2:2 (0:2)

60 Tobias Georg Moser 2:2

53 David Hlebaina 1:2

35 Daniel Agachi 0:2

32 Helmut Haslinger 0:1

