FC Knittelfeld gewinnt "Sechs-Punkte-Spiel" bei SC Stadl/Mur

In einem spannungsgeladenen Spiel der 24. Runde in der Gebietsliga Mur sicherte sich der FC Rot Weiss Knittelfeld einen knappen 1:0-Sieg gegen den SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur. Das einzige Tor des Spiels fiel früh und wurde von Ioan-Danut Dragoi erzielt, welches letztlich für die Entscheidung sorgte. Knittelfeld holte damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Frühe Führung und vergebene Chancen auf beiden Seiten

Die Partie begann dynamisch und schnell. Schon in der 6. Minute überraschte Ioan-Danut Dragoi die Gastgeber mit einem frühen Tor, das den FC Knittelfeld in Führung brachte. Der SC Stadl/Mur reagierte umgehend und versuchte, durch offensiven Druck den Ausgleich zu erzwingen. Mehrere Versuche, darunter ein starker Schuss von Hainzl in der 31. Minute und ein gefährlicher Kopfball von Hartl in der 23. Minute, verfehlten knapp ihr Ziel oder wurden von der Verteidigung abgewehrt.

Stadl bestimmt zurzeit die Partie, setzt Nadelstiche, doch dass die Nadel das Tor trifft ist nicht der Fall Michael Hardt , Ticker-Reporter

Die Gastgeber dominierten über weite Strecken des Spiels das Geschehen, konnten aber ihre zahlreichen Chancen nicht in Tore ummünzen - aber auch Knittelfeld hatte seine Möglichkeiten - es blieb bei der knappen Führung der Gäste.

Zweite Halbzeit voller Emotionen und verpasster Möglichkeiten

In der zweiten Hälfte des Spiels intensivierten sich die Angriffe des SC Stadl/Mur weiter. Eine der größten Chancen hatte Hölzlsauer in der 55. Minute, dessen Kopfball an der Stange endete. Die Frustration der Heimmannschaft war deutlich zu spüren, als in der 82. Minute Brachmaier nach einem beeindruckenden Solo den Ball nicht im Netz unterbringen konnte.

Auf der anderen Seite blieb der FC Knittelfeld gefährlich. Popic hatte in der 50. Minute eine hervorragende Gelegenheit, alleine auf das Tor zu laufen, doch sein Schuss ging daneben. Die Gäste konnten jedoch nicht mehr nachlegen und mussten sich darauf konzentrieren, ihre knappe Führung über die Zeit zu retten.

Geri Dröscher hätte sich mit diesem Kopfball untersterblich machen können, doch er verzieht Michael Hardt , Ticker-Reporter

Das Spiel blieb bis zum Schlusspfiff in der 95. Minute hart umkämpft. Der SC Stadl/Mur unternahm alles, um zumindest einen Punkt zu Hause zu behalten, aber trotz der hohen Emotionalität und dem immensen Einsatz konnte kein Durchbruch erzielt werden. Der FC Knittelfeld verteidigte geschickt und sicherte sich drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Das knappe Ergebnis spiegelt nicht ganz den Spielverlauf wider, in dem der SC Stadl/Mur viele Möglichkeiten hatte, das Spiel zu seinen Gunsten zu entscheiden. Die Effizienz vor dem Tor war jedoch ausschlaggebend, und in dieser Hinsicht hatte der FC Knittelfeld die Nase vorn.

Stimme zum Spiel

Marius Gheorghe - Trainer Knittelfeld

"Die erste Halbzeit endete mit einer knappen Führung mit uns, da war der Gegner trotzdem gut unterwegs - aufgrund des zweiten Halbzeit geht für mich der Sieg in Ordnung - das war eine knappe Sache mit einem guten Ausgang für uns!"

Aufstellungen:

Stadl: Thomas Krump - Johannes Autischer, Julian Michael Brachmaier, Gerald Dröscher, Daniel Hugo Geissler - Almedin Mulaosmanovic, Michael Hölzlsauer, Samuel Hainzl, Paul Weilharter (K) - Florian Edlinger, Harald Hartl

Ersatzspieler: Marcel Hermann Müller, Daniel Sagmeister, Philipp Gerold, Gabriel Reif, Philipp Kapun, Marc Angelo Haas

Trainer: Elvir Mulaosmanovic

Knittelfeld FC: Stefan Strallegger (K) - Thorsten Felser, Mentor Buzhala - Thomas Köck, Miro Popic, Ioan-Danut Dragoi, Daniel Winkler, Pascal Wolfsberger, Lukas Draganovic - Isaac Abel Cosa, Marius Bud

Ersatzspieler: Gabriel Grgic, Ali Avdoyan, Boris Avdoyan

Trainer: Marius Gheorghe

Gebietsliga Mur: Stadl : Knittelfeld - 0:1 (0:1)

6 Ioan-Danut Dragoi 0:1

