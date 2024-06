USV Seckau holt drei Punkte gegen St.Georgen

Details Samstag, 08. Juni 2024 18:17

In einem umkämpften Spiel in der letzten Runde der Gebietsliga Mursetzte sich USV Seckau knapp mit 2:1 gegen USC St. Georgen/J. durch. Die Partie bot zahlreiche spannende Momente und zeigte zeitweise Fußball auf hohem Niveau. Während die Gastgeber durch Patrick Kogler früh in Führung gingen, glich Petar Ilic für die Gäste aus. Am Ende war es jedoch Robert Andraschko, der den entscheidenden Treffer für USV Seckau erzielte und seinem Team den Sieg sicherte.

Seckau beendet die Saison im Mittelfeld und hat bei etwas mehr Konstanz durchwegs Potenzial für höhere Plätze

Frühe Führung für die Hausherren - Ausgleich und ein 1:1 zur Pause

Das Spiel begann mit hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen. Beide Teams zeigten von Beginn an, dass sie gewillt waren, die drei Punkte mitzunehmen. In der 15. Minute gelang es den Gastgebern, den ersten entscheidenden Akzent zu setzen. Patrick Kogler nutzte eine Gelegenheit und erzielte das 1:0 für USV Seckau. Die frühe Führung spielte den Hausherren in die Karten, und sie versuchten, das Spiel weiterhin zu dominieren.

Nach dem Treffer von Kogler zog sich USV Seckau etwas zurück, was den Gästen mehr Raum für eigene Offensivaktionen gab. Die Spieler der Gäste versuchten immer wieder, gefährlich vor das Tor der Heimmannschaft zu kommen. Nach einer Trinkpause ging es weiter im Kampf um die Verteidigung der jeweiligen Tabellenplätze.

In der 36. Minute erzielte USC St. Georgen dann den verdienten Ausgleich. Petar Ilic traf zum 1:1 und brachte die Gäste zurück ins Spiel. Es war ein schön herausgespieltes Tor, das den Zuschauern zeigte, dass die Partie noch lange nicht entschieden war. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause.

Entscheidung durch Andraschko - am Ende gewinnen die Hausherren

Nach dem Seitenwechsel blieb die Spannung weiterhin hoch. Beide Mannschaften kamen mit viel Energie aus der Kabine und suchten die Entscheidung. Schon in der 47. Minute fiel dann der entscheidende Treffer des Spiels. Robert Andraschko von USV Seckau erzielte das 2:1 und brachte sein Team erneut in Führung. Dieser Treffer erwies sich als matchentscheidend, denn trotz weiterer Bemühungen gelang es USC St. Georgen nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.

Die letzten Minuten der Partie waren geprägt von intensiven Zweikämpfen und hohem Tempo. USV Seckau verteidigte leidenschaftlich und ließ den Gästen kaum Raum, um gefährliche Angriffe zu starten. In der 94. Minute ertönte schließlich der Schlusspfiff und USV Seckau durfte sich über einen hart erkämpften Sieg freuen.

Bericht Florian Kober

Foto: USV Seckau

Gebietsliga Mur: Seckau : St. Georgen/J. - 2:1 (1:1)

47 Robert Andraschko 2:1

36 Petar Ilic 1:1

15 Patrick Kogler 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.