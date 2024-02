SU Naintsch trauert um Keeper Marco "Edi" Mauerhofer

Details Dienstag, 06. Februar 2024 15:43

Marco "Edi" Mauerhofer spielte sein ganzes Leben im Tor der SU Naintsch in der Gebietsliga Oststeiermark. Der Keeper, Jahrgang 1998, begann mit sieben Jahren in der Jugend des Vereins zu spielen. Wie nun bekannt wurde, ist er am 03.Februar 2024 verstorben.

Der nun so früh verstorbene Tormann spielte knapp 300 Partien für die SU Naintsch. Bemerkenswerterweise ohne jemals eine Verwarnung oder einen Platzverweis zu bekommen. Nun ist die Nummer 31 im Tor viel zu früh aus dieser Welt gegangen.

Ligaportal Steiermark spricht der Familie, allen Hinterbliebenen und dem Verein ein aufrichtiges Beileid aus unser Mitgefühl ist bei ihnen.

Ruhe in Frieden, Goalie!

Bericht Florian Kober