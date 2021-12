In Nöten: Mitterdorf/R. fightet um den Klassenverbleib

Details Mittwoch, 29. Dezember 2021 10:40

137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle in der Gebietsliga Ost lacht nach der Herbstrunde, der USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen. Der USV Mitterdorf/Raab hingegen ist im Abstiegskampf verwickelt. Mit nur zehn Punkten aus 13 Spielen ist man am drittvorletzten Tabellenplatz zu finden. Ligaportal.at ist dabei die aktuelle Lage im Weiß-Grünen Amateur-Fußball zu erkunden.

Beim USV Mitterdorf an der Raab herrscht trotz Abstiegskampf eine gute Stimmung.

Der sportliche Leiter Markus Neuhold stellt sich den acht Fragen:

WIe ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

„Aufgrund der Tabellensituation nicht zufriedenstellend. Positiv zu erwähnen ist aber, dass sich unsere jungen Spieler sehr gut etabliert haben.“

Wie ist die Stimmung im Verein?

„Im Verein ist die Stimmung trotz allem, gut.“

Gibt es Transfers zu vermelden?

„Bis dato gibt es drei Neuzugänge und zwei verletzungsbedingte „Karriereende“ zu vermelden. An dieser Stelle ein: Danke Marco und Flo für alles!“

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

„Ein Routinier, egal welche Position und ein Stürmer wären noch super.“

Gibt es verletzte Spieler?

„Wir hatten im Herbst leider drei Langzeitverletzte die sich im Frühjahr erst wieder aufbauen müssen. Einige Spieler waren des öfteren angeschlagen und konnten uns daher nicht helfen. Ich bin zuversichtlich, dass sich die Situation im Frühjahr verbessern wird.“

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

„Ganz klar, nicht absteigen!“

WIe weit könnte Covid-19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

„Natürlich hoffe ich, dass die Frühjahrsrunde gespielt wird und sich alles endlich beruhigt.“

Wer sind die Meisterkandidaten?

„Dechantskirchen wird Meister!“

