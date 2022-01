Aufstieg als erklärtes Ziel von Pinggau-Friedberg

Details Montag, 03. Januar 2022 15:33

Ganze 137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Der FC Pinggau-Friedberg in der Gebietsliga Ost beendete die Hinrunde auf dem zweiten Tabellenplatz und dürfte damit wohl sehr zufrieden sein. Man überwintert mit 29 Zählern auf dem Konto. LIGAPORTAL hat an dieser Stelle mit Goalie Adam Schmidmajer gesprochen.

LIGAPORTAL: Rückblick auf die abgelaufene Herbstsaison, wie zufrieden ist man mit dem Abschneiden?

Adam Schmidmajer: "Wir sind zufrieden mit unserer Position. Vier Punkte Differenz ist fast nichts im Fussball, also müssen wir uns während der Vorbereitung darauf vorbereiten, die Spitzenreiter überholen zu können."

LIGAPORTAL: Wie ist die Stimmung im Verein?

Adam Schmidmajer: "Ich fühle es so, dass beim Vereine eine super Stimmung herrscht. Fast alle Spieler sind im Verein groß geworden, also es sieht so aus wie eine Familie. Aber auch für mich als Legionär gilt das - ich fühle mich wie ein heimischer Spieler."

LIGAPORTAL: Gibt es bereits fixe Abgänge? Wurden Transfers getätigt? Name, Verein, Position? Gibt es Handlungsbedarf?

Adam Schmidmajer: "Leider bleiben die Schützenhöfer-Gebrüder nicht beim Verein. Die beiden gehören zur Mannschaft, immerhin spielen sie schon seit Ewigkeiten in Pinggau. Ich habe darüber noch nichts gehört, ob wir uns auf der einen oder anderen Position verstärken wollen, aber meiner Meinung ist der Kader tief genug. Ich würde auch keinen Ratschlag geben, wo wir Handlungsbedarf haben. Es gibt einen gesunden Konkurenzkampf innerhalb der Mannschaft."

LIGAPORTAL: Gibt es verletzte Spieler?

Adam Schmidmajer: "Ich denke, dass wir keine verletzten Spieler haben, also wir werden das Frühjahr mit einem kompletten Kader beginnen können." LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die Rückrunde? Adam Schmidmajer: "Unser Ziel ist sehr eindeutig. Wir müssen irgendwie Meister werden. Meiner Ansicht nach hat unser Kader genug Potential dazu, wenigstens müssen wir einen Relegationsplatz erreichen."

LIGAPORTAL: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann? Oder wird die Saison wohl erneut abgebrochen?

Adam Schmidmajer: "Ich rechne damit, dass wir wieder spielen können. Ich bin der Meinung, dass das Leben weitergehen muss. Ich kann natürlich auch verstehen, dass diese Covid-Krankheit für einige Menschen sehr gefährlich ist, aber wenn du geimpft bist, dann würde ich keine Beschränkungen beim Fussball einführen."

LIGAPORTAL: Wer wird Meister? Adam Schmidmajer: "Ich hoffe am Ende der Saison kann ich Pinggau-Friedberg an der Spitze der Tabelle sehen, aber da sind noch einige Mannschaften, die noch Meister werden können zum Beispiel Dechantskirchen, St. Jakob, St. Ruprecht und Naintsch."

