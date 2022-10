Tore am laufenden Band: Leader Grafendorf fertigt Festenburg mit 8:1 ab

Details Samstag, 01. Oktober 2022 10:20

USV KAGER Bau Grafendorf hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und SV Union Festenburg das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 8:1 für USV Grafendorf. Die Überraschung blieb aus: Gegen Grafendorf kassierte SV Festenburg eine deutliche Niederlage.

Der Tabellenführer gibt ganz klar den Ton an

Festenburg geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Patrick Glatz das schnelle 1:0 für USV KAGER Bau Grafendorf erzielte. Emir Garibovic beförderte das Leder zum 2:0 von USV Grafendorf über die Linie (23.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Marcus Karner das 3:0 nach (40.). Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Kristof Batorfi zum 1:3 zugunsten von SV Union Festenburg (44.). Mit der Führung für Grafendorf ging es in die Kabine. Karner (55./76.) und Garibovic (68.) erhöhten den Spielstand auf 6:1. Fabian Konrad legte in der 78. Minute zum 7:1 für USV KAGER Bau Grafendorf nach. Auch in der Nachspielzeit kannte die Heimmannschaft keine Gnade. Blendon Ahmetaj markierte den achten Treffer (92.). Am Ende kam USV Grafendorf gegen SV Festenburg zu einem verdienten Sieg.

Grafendorf führt das Feld nach diesem Erfolg weiter an. Bei USV KAGER Bau Grafendorf greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal sieben Gegentoren stellt USV Grafendorf die beste Defensive der Gebietsliga Ost. Grafendorf ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sieben Siege und zwei Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich USV KAGER Bau Grafendorf selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Festenburg findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Mit erst zehn erzielten Toren hat der Gast im Angriff Nachholbedarf. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von SV Union Festenburg alles andere als positiv. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für SV Festenburg, sodass man lediglich vier Punkte holte.

USV Grafendorf tritt am Samstag, den 08.10.2022, um 18:00 Uhr, bei SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf an. Einen Tag später (15:00 Uhr) empfängt Festenburg USV Mitterdorf an der Raab.

Startformationen:

USV KAGER Bau Grafendorf: Andreas Hofer - Toni Maricevic, Daniel Kopper, Patrick Glatz, Markus Glatz, Maximilian Haas - Marcus Karner (K), Oliver Konrad, Daniel Schwengerer - Emir Garibovic, Fabian Konrad

Festenburg: Daniel Ellmeier - Daniel Inschlag (K), Marco Stögerer, Livio Kral, Hannes Zettl - Alexander Gremsl, Tibor Ambrus, Jan Luca Hofer, Benjamin Baliko - Christof Wetzelberger, Kristof Batorfi



Sportplatz Grafendorf, 70 Zuseher, SR: Bejtush Sejdiu

by: Roo

Gebietsliga Ost: USV KAGER Bau Grafendorf – SV Union Festenburg, 8:1 (3:1)

92 Blendon Ahmetaj 8:1

78 Fabian Konrad 7:1

76 Marcus Karner 6:1

68 Emir Garibovic 5:1

55 Marcus Karner 4:1

44 Kristof Batorfi 3:1

40 Marcus Karner 3:0

23 Emir Garibovic 2:0

9 Patrick Glatz 1:0