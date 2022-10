Naintsch kassiert in St. Ruprecht 0:4-Abfuhr

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 19:53

SC St. Ruprecht/R. setzte sich standesgemäß gegen SU Naintsch mit 4:0 durch. Als Favorit rein – als Sieger raus. St. Ruprecht hat alle Erwartungen erfüllt. Damit bleibt man auch - auch wenn es fünf Punkte sind - in Schlagdistanz zum Herbstmeister Grafendort.

Die Ruprechter sind von Beginn an das bessere Team und sorgt für Druck. Nach neun Minuten haben die Naintscher das erste Mal Glück - ein Schuss von Sebastian Bloder landet an der Stange. Dann ist es aber so weit: Kevin Steiner nutzte die Chance für die Heimmannschaft und beförderte in der 25. Minute das Leder nach starker Einzelaktion zum 1:0 ins Netz. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Mit dem Pausenpfiff noch eine Riesenchance für Ruprecht nach einem fein getretenen Freistoß und einer guten Abnahme, doch der Naintscher Goalie hält.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Naintscher. Mark Voit profitiert von einem Stellungsfehler der Naintscher Defensive und schießt die Kugel zum 2:0 für SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab über die Linie (54.). Damit ist für klare Fronten gesorgt. Alexander Mauthner legte in der 57. Minute zum 3:0 für SC St. Ruprecht/R. nach - er schließt einen schönen Angriff ab. Steiner überwindet den gegnerischen Schlussmann dann auch noch zum 4:0 für St. Ruprecht (65.) - wie einer starke Einzelaktion. Letztlich kam SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab gegen Naintsch zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen SU Schotterwerke Christandl Naintsch hält SC St. Ruprecht/R. auch in der Tabelle gut im Rennen. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von St. Ruprecht stets gesorgt, mehr Tore als SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab (38) markierte nämlich niemand in der Gebietsliga Ost. Die bisherige Spielzeit von SC St. Ruprecht/R. ist weiter von Erfolg gekrönt. St. Ruprecht verbuchte insgesamt acht Siege und ein Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen.

SU Naintsch findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Gäste mussten schon 31 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Naintsch alles andere als positiv. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei SU Schotterwerke Christandl Naintsch. Von 15 möglichen Zählern holte man nur drei.

SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) bei USV Mitterdorf an der Raab vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SU Naintsch USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off.

Christian Gerlitz (Trainer St. Ruprecht): "Das war heute ein wichtiger und verdienter Derbysieg. Jetzt heißt es aber volle Konzentration auf das letzte Spiel im Herbst in Mitterdorf - das ist der Nachbarort und der El Classico der Oststeiermark."

Gebietsliga Ost: SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab – SU Schotterwerke Christandl Naintsch, 4:0 (1:0)

65 Kevin Steiner 4:0

57 Alexander Mauthner 3:0

54 Mark Voit 2:0

25 Kevin Steiner 1:0