Nächster Erfolg für SC St. Ruprecht/R.

Details Samstag, 08. April 2023 10:55

Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto von SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab. Die Gäste setzten sich mit einem 2:0 gegen SV Teubl St. Johann/Haide durch. Die Beobachter waren sich einig, dass St. Johann/Haide als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Das Hinspiel hatte SC St. Ruprecht/R. für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Die Gäste dominieren diesen Spiel ohne Torerfolg

Der Mittelständler aus St.Johann versuchte von Beginn an mit dem Favoriten mitzuspielen. Trotzdem kam der Tabellenzweite zu den besseren Chancen in der ersten halben Stunde. in der Schlussviertelstunde sah man eine gute Phase von St.Johann. Nach den ersten 45 Minuten ging es für St. Johann/H. und St. Ruprecht ohne Torerfolg in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit macht St.Ruprecht alles klar

Florian Derler brachte SV Teubl St. Johann/Haide in der 50. Minute ins Hintertreffen. Zunächst segelt der Ball an die Latte, dann ist Derler zur Stelle und versenkt die Kugel im Gehäuse der Gastgeber.Sebastian Bloder erzilete den Endstand zum 2:0 für SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab (72.). In der zweiten Halbzeit zeigte die Gästemannschaft warum man nunmehr 13 Mal als Sieger vom Platz ging. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee gewann SC St. Ruprecht/R. gegen St. Johann/Haide ein Match, das man zu jeder Zeit unter Kontrolle hatte.

St. Johann/H. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegen die Gastgeber weiterhin den neunten Tabellenplatz. SV Teubl St. Johann/Haide schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 44 Gegentore verdauen musste. St. Johann/Haide verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und zehn Niederlagen.

St. Ruprecht mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Mit beeindruckenden 55 Treffern stellt SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab den besten Angriff der Gebietsliga Ost. SC St. Ruprecht/R. knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte St. Ruprecht 13 Siege, ein Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nächster Prüfstein für St. Johann/H. ist UFC St. Jakob im Walde (Samstag, 18:00 Uhr). SC St. Ruprecht/R. misst sich am selben Tag mit USK Raiffeisen Puch bei Weiz (16:00 Uhr).

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: SV Teubl St. Johann/Haide – SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab, 0:2 (0:0)

72 Sebastian Bloder 0:2

50 Florian Derler 0:1

