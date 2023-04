Frühes Tor von Molnar reicht SV Hirnsdorf zum Sieg

Details Samstag, 08. April 2023 18:33

SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen SU Schotterwerke Christandl Naintsch davon. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für SV Hirnsdorf. Zuletzt hatte Hirnsdorf in Kaindorf deutlich verloren, auch war man in den letzten Partien nicht unbedingt erfolgreich. Die Gäste gewannen in der letzten Runde gegen Festenburg. Naintsch wehrte sich tapfer, ging jedoch als Verlierer vom Platz. Im Hinspiel hatte der Gastgeber einen 3:1-Sieg für sich verbucht.

Nach einer knappen Viertelstunde traf Molnar

Man sah ein kampfbetontes Bezirksligaspiel vor 160 Zuschauern in Hirnsdorf. Zunächst jubelte tatsächlich der Tabellenvorletzte über die vermeintliche Führung, die jedoch wegen Abseits nicht gegeben wurde. Für den Führungstreffer von Hirnsdorf zeichnete Milan Molnar verantwortlich (13.). Schlenner passte auf Molnar und der traf eiskalt aus 16 Metern ins Tor der Gäste. Beide Teams bemühten sich um eine klare spielerische Linie und Naintsch wirkte in dieses Phase keineswegs wie ein Abstiegskandidat. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf in die Kabine.

Man sah eine zerfahrene zweite Halbzeit

Nach der Pause war das Spiel von zahlreichen Unterbrechungen gekennzeichnet. Mit einiger Härte gingen die Akteure beider Teams in dieser Begegnung ans Werk. Naintsch kam zu Torchancen um den Ausgleich zu erzielen. Die HSV Abwehr rund um Keeper Hödl ließ den Gegentreffer jedoch nicht zu. Endgültig verloren war das Match für SU Naintsch in der 81. Minute, als Mario Kreimer mit der Ampelkarte vom Feld flog. Schlussendlich pfiff der Referee das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. SV Hirnsdorf brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.

Trotz des Sieges bleibt Hirnsdorf auf Platz acht. Sechs Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf derzeit auf dem Konto. SV Hirnsdorf beendete die Serie von sieben Spielen ohne Sieg.

Naintsch muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast hat auch nach der Pleite die 13. Tabellenposition inne. Wo bei SU Schotterwerke Christandl Naintsch der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 22 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. SU Naintsch musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Naintsch insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Es ist jetzt wichtig aus solchen Spielen in den nächsten Wochen Kapital in Form von Punkten zu erzielen.

Am kommenden Samstag trifft Hirnsdorf auf USV St.Kathrein/Off, SU Naintsch spielt tags darauf gegen USV Grafendorf.

SV Hirnsdorf: Yanik Hödl - Moritz Gauster (K), Dominic Kuschetz, Julian Neuhauser - Jürgen Froschauer, Matthias Artauf, Martin Kleinhappl - Manuel Gruber, Jonas Hödl, Milan Molnar, Elias Schlenner

Ersatzspieler: Markus Seifried, Stephan Gschanes, Christoph Simon, Alexander Mauerhofer, Peter Paierl, Daniel Krämer

Trainer: Johann Falk



Ersatzspieler: Markus Paier, Stefan Nistelberger, Michael Hack, Stefan Wetzelhütter, Clemens Raith, Manuel Glössl

Moritz Gauster, Kapitän HSV: "Es war ein ganz wichtiger Sieg für uns. Das Spiel war hart umkämpft und wir können auf diesem Erfolg aufbauen. Diesen Kampfgeist müssen wir nun in die nächsten Spiele mitnehmen!" Bericht:Florian Kober

Gebietsliga Ost: SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf – SU Schotterwerke Christandl Naintsch, 1:0 (1:0)

13 Milan Molnar 1:0

