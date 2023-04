Trstenjak ist dreimal zur Stelle- alle neune in St.Jakob

Details Montag, 03. April 2023 19:20

UFC St. Jakob im Walde setzte sich in der Gebietsliga Ost standesgemäß gegen USV Mitterdorf/Raab mit 6:3 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen St. Jakob im Walde kassierte Mitterdorf/Raab eine deutliche Niederlage, obwohl man auswärts drei Mal traf, Im Hinspiel hatte USV Mitterdorf an der Raab das bessere Ende für sich reklamiert und einen 2:1-Sieg geholt.

Nach fünf Minuten stand es 1:1, nach 45 Minuten 2:2

Vor 100 Zuschauern markierte Miroslav Baksaj das 1:0 (2.). USV Mitterdorf/Raab zeigte sich davon wenig beeindruckt. In der fünften Minute schlug Oliver Leitgeb per Elfmeter mit dem Ausgleich zurück. Paul Proksch machte in der 18. Minute das 2:1 der Gäste perfekt. Somit lief der Favorit zur Überrschung aller einem Rückstand hinterher. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Nikola Trstenjak zum Ausgleich für UFC St. Jakob im Walde. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Die zweite Halbzeit sollte noch mehr Tore bringen.

Fünf Tore in der zweiten Halbzeit

Für das 3:2 mit einem Tor der Extraklasse und einem Kontertor zum 4:2 war beide Male Trstenjak verantwortlich. Für beide Tore brauchte er nur drei Minuten (47./50.). Mit dem 5:2 durch Baksaj schien die Partie bereits in der 58. Minute mit UFC St. Jakob im Walde einen sicheren Sieger zu haben. Trotzdem wollte man es noch einmal wissen und so sorgte Valentin Gletthofer dür das 6:2 des Heimteams, der in Minute 78 zur Stelle war. Genau eine Minute war er zu diesem Zeitpunkt auf dem Platz - Jokertor nennt man so etwas wohl ! Für das 3:6 von Mitterdorf zeichnete Pascal Graf verantwortlich (80.). Damit war es dann an diesem torreichen Abend aber auch wirklich genug. Am Ende verbuchte St. Jakob gegen USV Mitterdorf an der Raab die maximale Punkteausbeute.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. UFC St. Jakob im Walde liegt nun auf Platz vier. Die Saisonbilanz von UFC St. Jakob sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei neun Siegen und einem Unentschieden verlor man sechs mal. Zuletzt lief es erfreulich für UFC St. Jakob im Walde, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

USV Mitterdorf befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen weiter im Abstiegssog. Nun musste sich Mitterdorf schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. USV Mitterdorf an der Raab ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Am nächsten Freitag reist St. Jakob nach Stubenberg, zeitgleich empfängt USV Mitterdorf den UFC Schönegg.

Aufstellungen:

St. Jakob im Walde: Maximilian Pfleger - Lukas Königshofer, Marcell Wallner, Stefan Arzberger - Sebastian Payerhofer, Christopher Schabereiter, Marcel Arzberger, David Friesenbichler, Thomas Arzberger (K) - Nikola Trstenjak, Miroslav Baksaj

Ersatzspieler: Valentin Gletthofer, Patrick Eichtinger, Sebastian Johannes Königshofer, Markus Eichtinger, Manuel Doppelreiter

Trainer: Jürgen Horn Mitterdorf/Raab: Markus Staudacher - Stefan Ederer, Alexander Grossegger, Valentin Maria Ziesler - Moritz Heuberger, Muhammed Sanli, Fabio Samer, Paul Proksch, Oliver Leitgeb (K), Mario Zierler - Andrew Ighoohwo Ucho

Ersatzspieler: Lukas Rahm, Daniel Scherkl, Vincent Walter, David Friess, Pascal Graf, Michael Schellnegger

Trainer: Josef Stachel Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: UFC St. Jakob im Walde – USV Mitterdorf an der Raab, 6:3 (2:2)

80 Pascal Graf 6:3

78 Valentin Gletthofer 6:2

58 Miroslav Baksaj 5:2

50 Nikola Trstenjak 4:2

47 Nikola Trstenjak 3:2

45 Nikola Trstenjak 2:2

18 Paul Proksch 1:2

5 Oliver Leitgeb 1:1

2 Miroslav Baksaj 1:0

