Doppelpack: Fuchs sichert Oberes Feistritztal den Sieg

Durch ein 2:1 holte sich FC Oberes Feistritztal drei Punkte bei USV Mitterdorf an der Raab. Vor wenigen Wochen waren die Gäste in die Gebietsliga abgestiegen und kämpfen nun für den direkten Wiederaufstieg in die Unterliga Ost. Am Sonntagabend begann man dieses Projekt mit einem Auswärtssieg in Mitterdorf.

Nach dem Spiel feierte das Team den ersten Sieg in der neuen Saison mit Pizza und italienischem Essen

Nach drei Minuten führte der Absteiger in Mitterdorf

Es dauerte nur wenige Minuten, da nahm das Projekt Wiederaufstieg den ersten Schritt in dieser Gebietsligasaison. Vor 187 Zuschauern traf Florian Fuchs zum 1:0 (4.).

Tor, Toor, Tooor für FC Oberes Feistritztal zum 0:1 Fuchs Florian. Durch einen Freistoß gehen die Gäste in Führung. Fuchs hebt den Ball über die Mauer ins Tor. Sehr schönes Tor. MC First, Ticker-Reporter

Die ersten 15 Minuten waren gespielt. Feistritztal klar Feld - und Chancenüberlegen. Mitterdorf versuchte sich im Gegenzug mit hohen Bälle in der gegnerische Hälfte. Mitterdorf kam nun besser ins Spiel - Torchancen waren jedoch auf beiden Seiten eher Mangelware. USV Mitterdorf glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte Schiedsrichter Reiter beide Teams mit der knappen Führung für Oberes Feistritztal in die Kabinen.

Am Ende nimmt der Gast die drei Punkte mit auf die Heimreise

Fuchs schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (47.) Wieder mit einem Freistoß zauberte er den Ball über die Mauer ins gegnerische Netz. FC Oberes Feistritztal musste den Treffer zum 1:2 hinnehmen (53.).

Tor, Toor, Tooor für USV Mitterdorf an der Raab zum 1:2 Tobias Pregartner - Anschlusstreffer der Mitterdorfer. Nach einer Flanke legt David "Frieß" Reisinger auf Pregartner und nach einem Pressball landet der Ball über Sascha Harrer im Tor der Gäste. Da war Glück dabei. MC First, Ticker-Reporter

Mit dem Ende der Spielzeit strich Oberes Feistritztal gegen Mitterdorf die volle Ausbeute ein.

So geht es weiter

Am kommenden Samstag trifft USV Mitterdorf an der Raab auf UFC Schönegg, Oberes Feistritztal spielt tags zuvor gegen SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf.

Aufstellungen: Mitterdorf/R.: Lukas Rahm, Stefan Ederer, Paul Lankmair, Sambath Kapfer, Moritz Heuberger, Daniel Strobl, Vincent Walter (K), Jonas Traussnig, Oliver Leitgeb, Tobias Pregartner, Christoph Wilhelm



Ersatzspieler: Josef Egger , MEd, David Reisinger, Lukas Macher, Simon Moser, Michael Schellnegger , BSc, Daniel Hechtl



Trainer: Josef Stachel

FC Oberes Feistritztal: Sascha Harrer (K) - Lukas Elmleitner, Martin Hofbauer, Marko Krajcer - Oliver Mock, Florian Fuchs, Matthias Doppelreiter, Manuel Mock, Lukas Wurm - Patrick Riegler, Jaka Kuhar



Ersatzspieler: Moritz Reisenhofer, Kilian Brunnhofer, David Reitbauer, Mag. Gregor Weissensteiner, Simon Dornhofer



Trainer: Michael Rosenbichler

Stimme zum Spiel

Roland Wurm - Obmann Oberes Feistritztal

„Originaler Sonntag Nachmittag-Kick, in der ersten Runde. Wir sind froh, dass wir die 3 Punkte mitheim nehmen. Wenig Glanz, mit nicht ganz gewohnten Bedingungen. Im Endeffekt zählt nur das Resultat. Kommenden Freitag wird es sicher eine andere Partie“.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: USV Mitterdorf an der Raab – FC Oberes Feistritztal, 1:2 (0:1)

53 Tobias Pregartner 1:2

47 Florian Fuchs 0:2

4 Florian Fuchs 0:1

