Oberes Feistritztal überrollt St. Johann/Haide - Tabellenführer läuft in Debakel

Details Mittwoch, 25. Oktober 2023 23:51

SV Teubl St. Johann/Haide ging mit 1:5 gegen FC Oberes Feistritztal unter und büßte damit die Tabellenführung ein. In diesem mit Spannung erwarteten Duell in der Gebietsliga Ost sahen die Fans sechs Tore. Von Beginn an versprach das Spiel einige Highlights und vor allem die Gastmannschaft enttäuschte nicht.

Bruckner traf zur Führung - dann drehte der FCOF auf

Das Spiel begann mit einer frühen Chance in der ersten Minute, als Kuhar für St. Johann den Torwart des FC Oberes Feistritztal Harrer herausforderte, jedoch erfolglos blieb. In der 22. Minute konnte der Gstgeber die erste Riesenchance des Spiels verzeichnen. Eine Unstimmigkeit in der Abwehr des FC Oberes Feistritztal ermöglichte einen Schuss aus rund 30 Metern, der jedoch nur an die Latte ging.

Die Gastgeber erzielten schließlich in der 27. Minute das erste Tor des Spiels. Thomas Bruckner schoss aus knapp 18 Metern halblinks und schlenzte die Kugel ins rechte Kreuzeck. Das Spiel nahm jedoch eine Wendung, als der Gast in der 27. Minute ausglich. Jaka Kuhar war der Torschütze, nachdem Riegler ihm den Ball perfekt in den Lauf gespielt hatte.

Die Gäste setzten nach und gingen in der 34. Minute in Führung. Patrick Riegler erzielte das 1:2, nachdem er einen Pass in die Tiefe von Reitbauer erhalten hatte und die Kugel per Innenstange im Tor versenkte. Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem Pausenstand von 1:2, wobei Riegler in der Nachspielzeit eine gelbe Karte für ein Foul erhielt.

Der FCOF legte nach und zerlegte den Tabellenführer

Die zweite Halbzeit begann, und die Gastmannschaft behielt ihren Schwung bei. In der 67. Minute erzielte Kuhar sein zweites Tor, als er nach einem Freistoß ins lange Eck köpfelte und das 1:3 erzielte. Und Kuhar war noch nicht fertig. In der 68. Minute gelang ihm sein Hattrick, als er einen Abstauber nach einem Weitschuss von Riegler verwertete, was das 1:4 bedeutete.

Lukas Pöttler setzte in der 73. Minute noch einen drauf und erzielte mit einem Weitschuss aus 18 Metern das 1:5 für den FC Oberes Feistritztal.

Das Spiel endete schließlich mit 1:5, und der FC Oberes Feistritztal konnte einen hochverdienten Auswärtssieg feiern. Mit diesem souveränen Sieg übernahm der FC Oberes Feistritztal vorerst die Tabellenführung und zeigte eindrucksvoll seine Ambitionen in der Gebietsliga Ost. Etwa 170 Besucher im Stadion konnten eine beeindruckende Leistung des Gasts beobachten, während der SV Teubl St. Johann/Haide sich wieder sammeln und im kommenden Spiel stärker zurückkehren muss.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Bei St. Johann/Haide präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (36). Die Situation beim Heimteam ist plötzlich angespannt. Gegen FC Oberes Feistritztal kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Die errungenen drei Zähler gingen für Oberes Feistritztal einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von FC Oberes Feistritztal ist die funktionierende Defensive, die erst neun Gegentreffer hinnehmen musste. In den letzten fünf Partien rief Oberes Feistritztal konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Am Freitag, 03.November, reist St. Johann/H. zu UFC Schönegg, zeitgleich empfängt FC Oberes Feistritztal USV RB Fb Industry St.Kathrein

Stimme zum Spiel

Roland Wurm - Sportlicher Leiter FCOF

"Wir haben gewusst, dass sie einige wichtige Ausfälle haben, das ist aber nicht immer ein Vorteil. Nachdem verdienten Rückstand haben wir sofort doppelt zurück geschlagen. Anfang der zweiten Halbzeit, hatten wir Glück. Das 3:1 war dann logischerweise der Knackpunkt. Gratuliere an mein Team.“

SV Teubl St.Johann/Haide: Elias Ferstl, Thomas Schützenhöfer, Kevin Gremsl (K), Thomas Bruckner, Jonas Kneissl, Tamas Baliko, Alexander Christian Kernbichler, Alexander Freitag, Thomas Reisinger, Paul Sommer, Thomas Handler



Ersatzspieler: Christoph Goger, Alexander Konrad, Maximilian Resch, Manuel Allmer, Sven Bauer, Marcel Gmeiner



Trainer: Ewald Frey

FC Oberes Feistritztal: Sascha Harrer (K) - Adam Brunnhofer, Gregor Doppelreiter, Daniel Windhaber, Martin Hofbauer, Marko Krajcer - David Reitbauer, Mag. Gregor Weissensteiner, Matthias Doppelreiter - Patrick Riegler, Jaka Kuhar



Ersatzspieler: Moritz Reisenhofer, Kilian Brunnhofer, Simon Dornhofer, Manuel Mock, Lukas Pöttler, Lukas Wurm



Trainer: Harald Lechner Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: SV Teubl St. Johann/Haide – FC Oberes Feistritztal, 1:5 (1:2)

74 Lukas Poettler 1:5

69 Jaka Kuhar 1:4

67 Jaka Kuhar 1:3

35 Patrick Riegler 1:2

28 Jaka Kuhar 1:1

23 Thomas Bruckner 1:0

