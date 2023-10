Melnizky mit Dreierpack: SC Weiz II deklassiert USV Mitterdorf mit 5:0

Details Samstag, 28. Oktober 2023 17:34

Die Reserve von SC Weiz fertigte USV Mitterdorf/R. am Freitag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Der Gast aus der Bezirkshauptstadt ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Mitterdorf einen klaren Erfolg.

Mitterdorf spielt gut mit, jedoch fehlt es an der Präzision des letzten Passes

Die erste Chance gehörte den Gastgebern, jedoch konnte Tobias Pregartner den Ball aussichtsreich nicht an Keeper Hierzer vorbei schieben.

Vor 220 Zuschauern war Lukas Melnizky mit der Führung nach einer Überzahlsituation zur Stelle (10.). In der 23. Minute erhöhte Andrew Ighoohwo Ucho mit einem Lupfer auf 2:0 für SC BauerBikes Weiz II. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Melnizky seinen zweiten Treffer nachlegte (42.).

Tor, Toor, Tooor für SC BauerBikes Weiz II zum 0:3 Nr. 7 Melnizky Lukas. Abermals über einen langen Ball laufen die Weizer alleine auf das Tor der Mitterdorfer doch dieses mal bleibt Melnizky eiskalt und passt den Ball in Tor. MC First, Ticker-Reporter

Die Überlegenheit vor dem Tor von spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung von 3:0 für die Gäste wider.

Weiz macht noch zwei Tore und spielt den Sieg nach Hause

Melnizky überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für den Gast (73.).

Tor, Toor, Tooor für SC BauerBikes Weiz II zum 0:4 Nr. 7 Lukas Melnizky Hattrick der Nummer 7, nach einem tollen Schnittpass läuft Abermals Lukas alleine auf Lukas und schiebt ins lange Eck ein. MC First, Ticker-Reporter

Nicky Fatayi Brown Ugo stellte schließlich in der 82. Minute den 5:0-Sieg für Weiz II sicher. Am Ende fuhr SC Weiz II einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte SC BauerBikes Weiz II bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man bereits mit 3:0 führte.

So steht es um Mitterdorf und Weiz II - so geht es nächste Woche weiter

USV Mitterdorf stellt die anfälligste Defensive der Gebietsliga Ost und hat bereits 40 Gegentreffer kassiert. Die Abstiegssorgen des Gastgebers sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Das Team musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da USV Mitterdorf an der Raab insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Auftritte waren mager, sodass man nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Weiz II vorläufig auf den achten Rang kletterte. Vier Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat SC BauerBikes Weiz II derzeit auf dem Konto. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte SC Weiz II endlich wieder einmal drei Punkte.

Am kommenden Freitag tritt Mitterdorf bei USV Holzbau-Shop Kaindorf an, während Weiz II einen Tag später SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf empfängt.

Mitterdorf/Raab.: Lukas Rahm - Stefan Ederer, Moritz Heuberger, David Friess - Paul Lankmair, Vincent Walter, Jonas Traussnig, Marcel Stampler, Oliver Leitgeb (K) - Michael Schellnegger , BSc, Tobias Pregartner



Ersatzspieler: Josef Egger , MEd, Lukas Macher, Simon Moser, Mario Scherkl, Daniel Hechtl, Mario Zierler



Trainer: Josef Stachel

Weiz: Kai - Lorenz Hierzer - Jeremiah Heuberger, Ing. Daniel Schütter, Lukas Schellnegger, Peter Ebner - Lukas Melnizky, Nicky Fatayi Brown Ugo, Fabio Hönneger - Andrew Ighoohwo Ucho, Shtendil Ahmeti, Stefan Harb (K)



Ersatzspieler: Pascal Legat, Paul Alexander Strobl, Max Buchgraber, Tobias Jurak, Eren Avci, Sandro Geisler



Trainer: Mario Schalk Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: USV Mitterdorf an der Raab – SC BauerBikes Weiz II, 0:5 (0:3)

82 Nicky Fatayi Brown Ugo 0:5

73 Lukas Melnizky 0:4

42 Lukas Melnizky 0:3

23 Andrew Ighoohwo Ucho 0:2

10 Lukas Melnizky 0:1

