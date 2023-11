Später Treffer: Bogyo wird zum Sieggarant - Kaindorf-Mitterdorf 2:1

Details Donnerstag, 09. November 2023 17:40

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von USV Kaindorf und USV Mitterdorf, die mit 2:1 endete. Das entscheidende Tor fiel erst wenige Sekunden vor dem Abpfiff. Auf tiefem Geläuf zeigten die Gäste einen couragierten Auftritt, der am Ende jedoch nicht belohnt wurde.

Auner trifft und Kaindorf führt zur Pause mit 1:0

Die erste Chance des Spiels gehörte den Gästen als man einen gefährlichen Kopfball auf das Tor von Keeper Anton Gissing setze, der sein Team jedoch vor einem Rückstand bewahrte. Antonius Auner stellte die Weichen für die Heimmannschaft auf Sieg, als er in Minute zehn mit dem 1:0 zur Stelle war. Ganz locker schob er die Kugel flach in die linke Ecke und der Gastgeber führte früh.

Nach einer halben Stunde pfiff die Kugel knapp am Mitterdorfer Tor vorbei - das wäre fast das 2:0 gewesen. Nun drängte Mitterdorf auf den Ausgleich, man blieb jedoch immer wieder in der Viererkette der Hausherren hängen.

Mitterdorf glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte Schiedsrichter Stampfl beide Teams mit der knappen Führung für den USV Kaindorf in die Kabinen.

Mitterdorf drängt nach der Pause auf den Ausgleich

Die Gäste kommen Gut von der Halbzeitpause zurück! Zweite gute Torchance der Gästen doch eine Souveräne Parade von Anton Gissing. Weiterhin 1:0 Nico Müllner, Ticker-Reporter

Das 1:1 von USV Mitterdorf an der Raab bejubelte Christoph Wilhelm (55.) mit einem souverän verwandelten Elfmeter. Nun ging offensichtlich ein Ruck durch das Team von Trainer Syla und man wollte nun die drei Punkte im letzten Spiel der Herbstrunde holen.

Bogyo erlöst die Heimfans und man holt drei Punkte

Karoly Bogyo wurde zum Helden des Spiels, als er die Heimmannschaft mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (90.) doch noch in Front brachte. Zum Schluss feierte Kaindorf einen dreifachen Punktgewinn gegen USV Mitterdorf.

So steht es um die beiden Teams - jetzt ist Winterpause

USV Holzbau-Shop Kaindorf muss sich ohne Zweifel in der Winterpause um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Den Kampf um die Klasse geht USV Kaindorf in der Rückrunde von der zehnten Position an. Man verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für USV Holzbau-Shop Kaindorf, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen. Man hat sich in den letzten Wochen gut entwickelt.

Mitterdorf muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom 13. Platz angehen. Die Ausbeute der Offensive ist beim Gast verbesserungswürdig, was man an den erst 19 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann.Das Team musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da man insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten für die Rückrunde klar definiert. Mitterdorf ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 16.03.2024 empfängt USV Kaindorf dann im nächsten Spiel SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf, während USV Mitterdorf an der Raab einen Tag zuvor bei FC Oberes Feistritztal antritt.

Stimme zum Spiel

Jeton Syla - Trainer Kaindorf

"Sehr ungewöhnliches Spiel, denn es war ein extrem schwerer Platz. Zunächst spielten wir gut- wir machten unser Tor. Dann wurde Mitterdorf immer stärker, der Gegner war wirklich gut. Ein verdienter Sieg ? Ja aufgrund der Chancen schon, aber ganz ehrlich, das hätte auch anders ausgehen können. Jetzt haben wir erst einmal Pause."

USV Holzbau-Shop Kaindorf: Anton Gissing, Gergö Hahn, Antonius Auner, Balint Gecse, Karoly Bogyo, Matija Petrak, Mohammad Azim Hazara, Patrick Kaiser (K), Daniel Wilfing, Sakir Neziroski, Tornike Demetrashvili



Ersatzspieler: Fabian Koch, Tristan Horvath, Ardonis Gashi, Christopher Schaller, Benjamin Prenrecaj, Kevin Letonja



Trainer: Jeton Syla

Mitterdorf/R.: Lukas Rahm - Stefan Ederer, David Friess, Mario Zierler - Paul Lankmair, Vincent Walter, Marcel Stampler, Oliver Leitgeb (K), Christoph Wilhelm - Michael Schellnegger, Tobias Pregartner



Ersatzspieler: Michael Peball, Reinhard Leitgeb, Muhammed Sanli, Daniel Hechtl



Trainer: Josef Stachel

Gebietsliga Ost: USV Holzbau-Shop Kaindorf – USV Mitterdorf an der Raab, 2:1 (1:0)

90 Karoly Bogyo 2:1

55 Christoph Wilhelm 1:1

10 Antonius Auner 1:0

