St.Johann vergibt Herbstmeistertitel in letzter Minute - tolles Spiel in der Gebietsliga Ost

Am Mittwoch trennten sich UFC Schönegg und SV Teubl St. Johann/Haide unentschieden mit 1:1. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Allerdings ging es in diesem Spiel um die Herbstmeisterschaft, die durch dieses Ergebnis an den USV St.Kathrein ging.

Rasantes Spiel auf tiefem Boden - der Gast führt zur Pause knapp

Schönegg legte offensiv los und kamen in den ersten zehn Minuten schon zu zwei guten Gelegenheiten. Der Gast versteckte sich jedoch keinesfalls, kam zu einer ersten tollen Gelegenheit und nach nicht einmal einer Viertelstunde zur Führung. Adam Balla brachte sein Team in der zwölften Minute nach vorn.

Tor, Toor, Tooor für SV Teubl St. Johann/Haide zum 0:1 Adam Balla trifft zur Führung. Genau so ein schneller Angriff hat für die Gäste zum Erfolg geführt .Balla kommt im Strafraum zu Schuss, den der Tormann noch abwehren kann, der Nachschuss landet dann allerdings im Netz. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Es entwickelte sich ein rasantes Spiel auf hohem Nivaeu für die Gebietsliga. In den letzten Minuten vor der Pause riss der Gastgeber das Spiel dann an sich - ein Tor gelang jedoch nicht. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause St. Johann/Haide, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging.

Am Ende stand ein Unentsschieden in einem tollen Spiel

Marco Reiböck und Mario Berghofer kamen in der ersten Viertelstunde nach der Pause zu guten Gelegenheiten. Es blieb weiterhin bei der Führung für die Gäste. Schönegg drängte nun energisch auf den Ausgleich - die Frey Truppe stand jedoch hervorragend in der Defensive.

In der 84.Minute fiel fast das 2:0 - ein Kopfball nach einem Corner striff knapp über die Querlatte. Am Ende wurde das Team von Trainer Atangana dann doch noch belohnt.

Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als David Janser für Schönegg zum 1:1 traf (92.).

Unglaubliches Ding von Janser , im Strafraum knallt er nach einem Freistoß den Ball ins Kreuzeck als ob er nie was anderes machen würde und macht in letzter Sekunde den Ausgleich! Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Letztlich gingen das Heimteam und St. Johann in einem intensiven und fairen Spiel mit jeweils einem Punkt auseinander.

So steht es um die beiden Teams - jetzt ist erstmal Winterpause

Wer UFC Schönegg besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 14 Gegentreffer kassierte Schönegg. Man erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Mit 37 geschossenen Toren gehört SV Teubl St. Johann/Haide offensiv zur Crème de la Crème der Gebietsliga Ost. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der Gast auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Mit diesem Unentschieden verpasste man die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Dafür ging es in der Tabelle nach unten auf den dritten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 16.03.2024 empfängt Schönegg dann im nächsten Spiel USV St.Kathrein während St.Johann am gleichen Tag bei SU Schotterwerke Christandl Naintsch antritt.

Stimme zum Spiel

Emmanuel Atangana - Trainer Schönegg

"Es war ein absolutes Spitzenspiel. Beide Teams wollten Fußball spielen, obwohl der Platz tief war. In der zweiten Halbzeit haben wir alles nach vorne geworfen, am Ende wurden wir belohnt. Das Ergebnis geht für mich voll in Ordnung. Jetzt ist Winterpause und wir sind mit unserem Team sehr zufrieden."

Schönegg: Maximilian Feiner, David Janser, Mathias Saurer, Tobias Bauernhofer, Lorenz Rechling, Jakob Narrnhofer, Michael Lebenbauer, Marcell Matzer, Christoph Kielnhofer (K), Marco Reiböck, Mario Berghofer



Ersatzspieler: Matias Kielnhofer, Philipp Kielnhofer, Jonas Pössinger, Michael Seemann



Trainer: Emmanuel Atangana

SV Teubl St.Johann/Haide: Elias Ferstl, Thomas Schützenhöfer, Zsolt Csaba Hegyesi, Michael Polzhofer, Tamas Baliko, Alexander Christian Kernbichler, Alexander Freitag, Thomas Reisinger, Paul Sommer, Raphael Ernst (K), Adam Balla



Ersatzspieler: Raphael Riegler, Thomas Bruckner, Alexander Konrad, Dominik Kernbichler, Manuel Allmer, Sven Bauer



Trainer: Ewald Frey Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: UFC Schönegg – SV Teubl St. Johann/Haide, 1:1 (0:1)

92 David Janser 1:1

12 Adam Balla 0:1

