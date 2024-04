Albersdorf gewinnt ein weiteres Spiel - St.Jakob weiterhin nicht in Form

Details Samstag, 27. April 2024 18:23

USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch errang am Samstag einen 2:0-Sieg über UFC St. Jakob im Walde / Festenburg. USV Albersdorf-Prebuch erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte als fleißiger Aufsteiger einen weiteren Dreier. Die Heimmannschaft war beim 3:1 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen. Der Gastgeber beklagte viele Ausfälle und spielte mit einigen "Ergänzungsspielern", die allesamt überzeugten und von Trainer Klug gut eingestellt waren.

Bötjös macht den Unterschied - Albersdorf holt drei Punkte

Torlos ging es in die Kabinen - "Moped" an die Latte

Die Klug Truppe ging offensiv in die Partie und hatte schon nach zwei Minuten den ersten Eckball, der alleerdings nichts einbrachte. Nach einer Viertelstunde traf Michael Simut, den man bei den Fans "Moped" nennt die Querlatte. Es gab Chancen auf beiden Seiten, eine weitere für die Gastgeber durch Haberhofer, der aber an Keeper Pfleger scheiterte.

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen, als Schiedsrichter Kumpitsch zur Pause pfiff - ohne Karten war er vor dem Seitenwechsel ausgekommen, das sollte sich später ändern.

Bötjös wird zum Matchwinner und Pfleger fliegt vom Platz

Für das 1:0 war Markus Böjtös verantwortlich. Der Akteur traf in der 54. Minute zum ersten Mal ins Schwarze.

Tor, Toor, Tooor für USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch zum 1:0. Oliver Fladerer flankt punktgenau auf die Nr. 9 Markus Böjtos Stojki, Ticker-Reporter

Nun traf Moped Simut zum zweiten Mal im Spiel die Latte. Markus Böjtös erhöhte in der 70. Minute per Elfmeter zum 2:0.

Endgültig verloren war das Match für die Gäste in der 77. Minute, als Maximilian Pfleger mit der Ampelkarte vom Feld flog. Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte Albersdorf-Prebuch schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.

Trainer Erich Klug hat sich mit seinem Team in der Gebietsliga etabliert

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Acht Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen hat USV Albersdorf-Prebuch momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate von Albersdorf-Prebuch konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien - eine ausgezeichnete Bilanz für einen Aufsteiger. Der Verein ist in der Gebietsliga angekommen.

St. Jakob ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr der Gast bisher ein. In der Tabelle liegt man nach der Pleite weiter auf dem elften Rang. Das Team kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. In sieben ausgetragenen Spielen kam St. Jakob/W. / Festenburg in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Am kommenden Freitag tritt USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch bei USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg an, während UFC St. Jakob im Walde / Festenburg einen Tag später SV Teubl St. Johann/Haide empfängt.

Stimme zum Spiel

Markus Böjtös - Doppeltorschütze Albersdorf

"Obwohl wir leider viele Ausfälle hatten und wir in dieser Konstellation noch nie gespielt haben, hatten wir das Spiel eigentlich 90 Minuten lang unter Kontrolle. In der ersten Halbzeit fehlten uns nur die Tore, die wir dann in der zweiten Halbzeit souverän gemacht haben. Chancen für mehr Tore hatten wir auch, somit ist das 2:0 völlig verdient gewesen."

Aufstellungen: USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch: Manuel Baier (K) - Sven Reichstamm, Manfred Seidl, Manuel Kulmer, Christian Edlinger - Manuel Gassenburger, Rafael Fink, Moritz Haberhofer, Michael Simut, Oliver Fladerer - Markus Böjtös

Ersatzspieler: Marvin-Michael Etienne Deutsch, Harald Böjtös, Dennis Ober, Alexander Witting, Sebastian Posch, Rilind Syla

Trainer: Erich Klug

UFC St. Jakob im Walde/Festenburg: Maximilian Pfleger - Toni Maricevic, Marco Stögerer, Marcell Wallner, David Meisterhofer - Mario Kager, Patrick Eichtinger, Marcel Arzberger (K), David Friesenbichler, Niklas Ziegerhofer - Christof Wetzelberger

Ersatzspieler: Armin Eggbauer, Sebastian Payerhofer, Markus Eichtinger, Valentin Gletthofer, Sebastian Johannes Königshofer, Manuel Arzberger

Trainer: Martin Zettl Bericht Florian Kober

