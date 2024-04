USV St. Kathrein überrennt in der Schlussphase SV Hirnsdorf - 4:0 für die Czadil Truppe

Details Sonntag, 28. April 2024 19:05

Mit USV St. Kathrein/Off. und SV Hirnsdorf trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für die Gäste schien St. Kathrein aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Über lange Zeit ja! Am Ende wurde es deutlich im Duell zweier ebenbürtiger Teams - so holte USV RB Fb Industry St.Kathrein den maximalen Ertrag. Das Hinspiel beider Teams war 2:0 für Hirnsdorf geendet.

Kapitän Rigler geht voran und erzielt die frühe Führung

Der Gastgeber hatte sich in diesem Spitzenspiel in der Ostliga viel vorgenommen. Man hatte zuletzt den Anschluss an die absolute Tabellenspitze verloren, gleiches galt aber auch für den Gast aus Hirnsdorf.

SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Daniel Rigler das schnelle 1:0 für USV St. Kathrein erzielte.

Riegler bekommt einen Pass in die Tiefe, taucht allein vor dem Tormann auf und trifft ins lange Eck. Christian Ederrr, Ticker-Reporter

Zwei Minuten später kam der Gastgeber schon zur Möglichkeit das 2:0 zu erzielen, die nächsten Minuten hatten dann die Gäste zwei mal die Chance um den Ausgleich zu markieren. Nach einer halben Stunde rettete dann eine Abwehr auf der Linie das Ergebnis, Leo Schweighofer im Tor der Gastgeber war bereits überwunden.

Mit einem Tor Vorsprung für St. Kathrein ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Nach der Pause Chancen auf beide Seiten und am Ende überrollt man Hirnsdorf

Kurz nach der Pause rettete der Abwehrverbund der Kathreiner wieder in höchster Not. Fast im Gegenzug kam die Heimmannschaft dann in den gegnerischen Strafraum - es war ein munteres Spiel in der Oststeiermark. Es folgten zahlreichen Chancen auf beide Seiten - aber noch keine Tore. Die fielen erst in der Schlussphase,

Fabian Josef Neuhold erhöhte den Vorsprung nach einem gewonnenen Pressball nach 85 Minuten auf 2:0. Kurz vor Schluss traf Christoph Schweiger mit einem Schuss ins Kreuzeck für USV RB Fb Industry St.Kathrein (92.). Rigler setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für USV St. Kathrein kurz vor dem Abpfiff (94.). Letztlich feierte St. Kathrein gegen SV Hirnsdorf nach einem umkämpften Spiel einen deutlichen Heimsieg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Für USV RB Fb Industry St.Kathrein ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit dem Sieg baute St. Kathrein die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte das Team elf Siege, drei Remis und kassierte erst sechs Niederlagen.

Trotz der Niederlage fiel Hirnsdorf in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz vier. Zehn Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf derzeit auf dem Konto.

Mit insgesamt 36 Zählern befindet sich USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. voll in der Spur. Die Formkurve von SV Hirnsdorf dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Samstag tritt USV St. Kathrein/Off. bei USC RB Schäffern an, während Hirnsdorf einen Tag zuvor USV Mitterdorf an der Raab empfängt.

Stimme zum Spiel

Franz Czadil - Trainer St.Kathrein

"Für uns ist das immer ein Prestigeduell gegen Hirnsdorf. Natürlich hatte unser Gegner gute Möglichkeiten, am Ende haben wir es dann deutlich gestalten können. Ich möchte einfach einmal meinen Neffen Wolfgang Czadil hervorheben, der zum wiederholten Male eine tolle Leistung gezeigt hat und vollkommen zurecht zum Man of the Match gewählt wurde. Es hat mich auch gefreut, dass Christoph Schweiger getroffen hat!"

Aufstellungen: USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off.: Leo Schweighofer - Manuel Rigler, Wolfgang Czadil - Fabian Josef Neuhold, Daniel Rigler (K), Lukas Kreimer, Jeremias Matzer, Markus Walcher, Philipp Kreimer - Daniel-Andreas Ponsold, Daniel Fuchsbichler

Ersatzspieler: Alexander Großegger, Christoph Schweiger, Florian Schwaiger, Lukas Greiner, Alexander Feiertag, Benjamin Graf

Trainer: Franz Czadil

SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf: Yanik Hödl - Daniel Höfler, Stephan Gschanes, Christoph Simon, Julian Neuhauser - Manuel Gruber, Alexander Mauerhofer, Hannes Wallner (K), Matthias Artauf, Rainer Rath - Adrian Laszlo Pentek

Ersatzspieler: Lukas Johannes Sieler, Emir Reisenhofer, Peter Paierl, Christoph Girardelli

Trainer: Norbert Eggler Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. – SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf, 4:0 (1:0)

94 Daniel Rigler 4:0

92 Christoph Schweiger 3:0

85 Fabian Josef Neuhold 2:0

7 Daniel Rigler 1:0

