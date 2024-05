FC Oberes Feistritztal feiert klaren Auswärtssieg beim USV Albersdorf-Prebuch

Details Samstag, 25. Mai 2024 19:11

Im Rahmen der 24. Runde der Gebietsliga Ost setzte der FC Oberes Feistritztal ein deutliches Zeichen im Kampf um den Aufstieg, indem sie USV Albersdorf-Prebuch mit einer beeindruckenden Leistung von 5:0 besiegten. Die Gäste zeigten von Beginn an eine souveräne Vorstellung und ließen zu keinem Zeitpunkt Zweifel an ihrem Siegeswillen aufkommen.

Früher Führungstreffer eröffnet Torreigen der Gäste

Bereits in der 7. Minute brachte Lukas Pöttler den FC Oberes Feistritztal in Führung. Nach einem langen Einwurf und einem unglücklichen Klärungsversuch der Albersdorfer Verteidigung war es Pöttler, der den Ball gekonnt im Netz unterbrachte. Trotz eines direkt im Anschluss vergebenen Elfmeters durch die Hausherren, blieb das Team aus dem Feistritztal weiter am Drücker. Oliver Mock verdoppelte in der 40. Minute die Führung, als er einen hohen Ball spektakulär unter die Latte hämmerte. Albersdorf-Prebuch hatte Mühe, ins Spiel zu finden und konnte kaum gefährliche Akzente setzen.

Weitere Tore festigen den Auswärtssieg

Die zweite Halbzeit begann wie die erste endete, mit einem starken FC Oberes Feistritztal. Oliver Mock zeigte seine Klasse erneut in der 70. Minute, als er nach einem schnellen Vorstoß über die rechte Seite den Ball zum 0:3 ins Tor lenkte. Der Druck der Gäste hielt unvermindert an, und nur drei Minuten später traf Gregor Doppelreiter zum 0:4, nachdem eine präzise Flanke von Manuel Mock ihm perfekt in den Lauf gespielt wurde. Trotz einer kurzen Spielunterbrechung aufgrund von starkem Regen in der 84. Minute, ließ sich der FC Oberes Feistritztal nicht beirren. Lukas Elmleitner setzte mit einem Kopfball nach einem Eckball in der 78. Minute den Schlusspunkt zum 0:5.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Mathias Almer erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.