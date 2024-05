SV Hirnsdorf holt mit letztem Aufgebot drei Punkte gegen St.Jakob

Details Samstag, 25. Mai 2024 11:33

Im Rahmen der 24. Runde in der Gebietsliga Ost trafen SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf und UFC St. Jakob im Walde / Festenburg aufeinander. Die Spannung hielt bis zum Schlusspfiff an, wobei der Heimverein Hirnsdorf mit einem 3:1-Sieg die Oberhand behielt. Besonders Adrian Laszlo Pentek zeigte mit einem Hattrick eine herausragende Leistung, die maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug. Co - Trainer Giradelli fand sich aufgrund der Verletzungsmisere in der Aufstellung wieder.

Drei Punkte geholt - man hatte ein kleines Tief mitten in der Saison - sonst würde man voll im Aufstiegskampf mitmischen

Pentek mit dem ersten Tor nach einer guten Viertelstunde

Schon in den ersten Minuten zeigte sich SV Hirnsdorf ambitioniert, die Führung zu übernehmen. Nach einigen verpassten Chancen erzielte Adrian Laszlo Pentek in der 18. Minute das erste Tor für die Gastgeber. Mit einem präzisen Kopfball nach einem Eckstoß brachte er sein Team in Führung.

Der Druck auf die Gäste erhöhte sich und Hirnsdorf nutzte seine Chancen. In der 40. Minute gelang es Pentek erneut, nach einem Eckball zum 2:0 zu treffen, was die 200 Fans begeisterte. Die Eggler Truppe hatte das Spiel gut im Griff. Aber der Gegner erwies sich als ehrgeizig.

UFC St. Jakob, sichtlich bemüht, den Spielstand zu ändern, antwortete schnell. Nikola Trstenjak erzielte in der 43. Minute ein spektakuläres Tor vom 16er ins Kreuzeck, was den Halbzeitstand auf 2:1 verkürzte. Dieses Tor gab den Gästen neue Hoffnung und setzte die Gastgeber unter Druck, die Führung nach der Pause zu verteidigen.

Nach der Pause: zwei Platzverweise und ein Tor- am Ende steht ein 3:1

Die zweite Halbzeit bot weiterhin viel Spannung. UFC St. Jakob kämpfte hart, um den Ausgleich zu erzielen. Eine Großchance in der 65. Minute hätte das Spiel kippen können, jedoch ohne Erfolg. Die Emotionalität auf dem Feld nahm zu, was in der 73. Minute zur Gelb-Roten Karte für Daniel Höfler von SV Hirnsdorf führte. Dies schwächte die Heimmannschaft kurzfristig, doch sie behielt ihre defensive Stärke bei.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 90. Minute, als Adrian Laszlo Pentek seinen dritten Treffer des Tages erzielte und das Spiel auf 3:1 für SV Hirnsdorf brachte. Dieser Moment besiegelte den Erfolg für Hirnsdorf und beendete die Hoffnungen der Gäste auf ein Comeback. Kurz darauf erhielt Marco Stögerer von den Gästen eine Gelb-Rote Karte, was die Chancen für sein Team weiter reduzierte - aber es war ohnehin schon alles entschieden.

Mit diesem Sieg festigt SV Hirnsdorf seine Position in der Liga, während der Gast sich auf die letzten beide Spiele vorbereiten muss, um einer möglichen Relegation zu entgehen.

Adrian Pentek, mit seinem beeindruckenden Hattrick, war zweifellos der Spieler des Spiels und trug maßgeblich zum Erfolg seines Teams bei.

Das Spiel endete schließlich nach drei Minuten Nachspielzeit mit einem verdienten 3:1-Sieg für SV Hirnsdorf, ein Ergebnis, das die Heimfans mit Jubel und Applaus feierten.

Christoph Girardelli - HSV

"Es war heute für mich als Co-Trainer eine Ehre mit dieser Truppe auflaufen zu dürfen, dieser familiäre Gedanke beim HSV ist der Wahnsinn! Wir pfeifen aus dem letzten Loch und gewinnen trotzdem völlig verdient Spiele!"

Aufstellungen:

SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf: Yanik Hödl - Martin Kleinhappl (K), Daniel Höfler, Stephan Gschanes, Stefan Schwarz - Christoph Girardelli, Alexander Mauerhofer, Matthias Artauf, Rainer Rath - Adrian Laszlo Pentek, Milan Molnar

Ersatzspieler: Lukas Johannes Sieler, Rene Riegerbauer, Dominic Kuschetz, Manuel Gruber, Emir Reisenhofer, Daniel Krämer

Trainer: Norbert Eggler

UFC St. Jakob im Walde/Festenburg: Maximilian Pfleger - Sebastian Payerhofer, Toni Maricevic, Marco Stögerer, David Meisterhofer, Manuel Arzberger - Marcel Arzberger (K), Mario Kager - Christof Wetzelberger, Nikola Trstenjak, Miroslav Baksaj

Ersatzspieler: Daniel Ellmeier, Markus Eichtinger, Niklas Ziegerhofer, Paul Anton Mayer, David Friesenbichler, Sebastian Johannes Königshofer

Trainer: Martin Zettl

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: Hirnsdorf : St. Jakob/W. / Festenburg - 3:1 (2:1)

90 Adrian Laszlo Pentek 3:1

43 Nikola Trstenjak 2:1

40 Adrian Laszlo Pentek 2:0

18 Adrian Laszlo Pentek 1:0

