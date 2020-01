Mühldorf will sich schnellstmöglich Abstiegssorgen entledigen

Details Samstag, 11. Januar 2020 10:53

Der SV Mühldorf beendete die Hinrunde in der steirischen Gebietsliga Süd auf dem fünften Tabellenplatz. Man konnte 19 Punkte holen und blieb damit wohl etwas hinter den Erwartungen zurück. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Spieler Dominik Dunst. Der Kicker stand uns für ein Interview zur Verfügung. Wir wollten von ihm wissen, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und ob es Transfers geben wird. Außerdem wollten wir wissen, wie sich die Mühldorfer auf die Rückrunde vorbereiten.

LIGAPORTAL: Die Herbstsaison ist Geschichte: Wie sieht dein Resümee aus?

Dominik Dunst: "Naja, hätte sicher besser laufen können! Da wir uns doch mehr vorgenommen hatten, bin ich nicht ganz zufrieden, haben doch leichtfertig ein paar Punkte verschenkt."

LIGAPORTAL: Bist du zufrieden?

Dominik Dunst: "Wir waren nicht konstant genug! Hatten super Spiele, konnten mit den Top 3 auch im direkten Duell mithalten, aber dafür auch wieder schwache Spiele, wo wir die Punkte gegen die vermeintlich schlechteren liegen gelassen haben.."

LIGAPORTAL: Welche Teams haben dich überrascht - positiv und negativ?

Dominik Dunst: "Mit den vorderen Teams konnte man schon rechnen! Aber auch Gleichenberg ll und Kapfenstein hätt ich weiter vorne erwartet.."

LIGAPORTAL: Wie verbringst du die Winterpause?

Dominik Dunst: "Hatte mir sportlich in der Winterpause mehr vorgenommen (lacht). Aber da ich erst Papa geworden bin, nutz ich die Winterpause mal für die Familie Die Aufbauzeit nimmt dann eh wieder genug Zeit in Anspruch!"

LIGAPORTAL: Wird es Transfers geben?

Dominik Dunst: "Bezüglich Transfers bin ich leider nicht ganz am letzten Stand. Jedoch muss was getan werden, da wir doch 3 Ausfälle durch Karriereende und Verletzungen für das Frühjahr haben!"

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die Rückrunde aus?

Dominik Dunst: "Wir werden schon noch einige Punkte brauchen um mit dem Abstieg nix zu tun zu haben! Diese wollen wir schnellst möglich machen und dann schauen was sich ergibt."

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten