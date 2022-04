SC Breitenfeld am Boden

Details Sonntag, 24. April 2022 15:22

Mit 2:6 verlor SC Breitenfeld an der Rittschein am vergangenen Samstag deutlich gegen die Zweitvertretung von Raiffeisen Pertlstein/Fehring. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Pertlstein/Fehring II wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war unentschieden mit 1:1 geendet.

Raphael Wien machte in der 13. Minute das 1:0 von Pertlstein/Fe. perfekt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Jan Friesinger die Führung der Heimmannschaft aus. Mit der Führung für Raiffeisen Pertlstein/Fehring II ging es in die Kabine. Mit dem 3:0 durch Friesinger schien die Partie bereits in der 49. Minute mit Pertlstein/Fehring II einen sicheren Sieger zu haben. Durchsetzungsstark zeigte sich SC Breitenfeld, als Dejan Slijepcevic (55.) und Simon Kopinja (57.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Das 4:2 für Pertlstein/Fe. stellte Friesinger sicher. In der 70. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Für das 5:2 von Raiffeisen Pertlstein/Fehring II sorgte Fabian Koller, der in Minute 80 zur Stelle war. Letztlich feierte Pertlstein/Fehring II gegen Breitenfeld nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Pertlstein/Fe. bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem sechsten Platz. Fünf Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat Raiffeisen Pertlstein/Fehring II derzeit auf dem Konto.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als SC Breitenfeld an der Rittschein. Man kassierte bereits 41 Tore gegen sich. Derzeit belegt der Gast den ersten Abstiegsplatz. Nun musste sich SC Breitenfeld schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nach dem vierten Fehlschlag am Stück ist Breitenfeld weiter in Bedrängnis geraten. Gegen Pertlstein/Fehring II war am Ende kein Kraut gewachsen.

Pertlstein/Fe. stellt sich am Sonntag (17:00 Uhr) bei USV Raika Unterlamm vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SC Breitenfeld an der Rittschein USV Nestelbach im Ilztal.

Gebietsliga Süd: Raiffeisen Pertlstein/Fehring II – SC Breitenfeld an der Rittschein, 6:2 (2:0)

86 Fabian Stuebegger 6:2

80 Fabian Koller 5:2

70 Jan Friesinger 4:2

57 Simon Kopinja 3:2

55 Dejan Slijepcevic 3:1

49 Jan Friesinger 3:0

43 Jan Friesinger 2:0

13 Raphael Wien 1:0