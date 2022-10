Sieben Treffer - vier Torschützen: Mühldorf schlägt Gnas mit 5:2

Details Samstag, 01. Oktober 2022 15:02

Für die Zweitvertretung von USV Gnas gab es in der Partie gegen SV RB Mühldorf, an deren Ende eine 2:5-Niederlage stand, nichts zu holen. Damit wurde SV Mühldorf der Favoritenrolle vollends gerecht.

Für das 1:0 und 2:0 war Erik Hozjan verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (3./19.). In der 26. Minute kam Gnas II zum Anschlusstreffer, als Mario Wagner vor 200 Zuschauern zur Stelle war. In der 35. Minute erhöhte Kevin Walch auf 3:1 für Mühldorf. Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine. Mit dem zweiten Treffer von Wagner rückte USV Gnas II wieder ein wenig an SV RB Mühldorf heran (75.). Justin Kleinlercher beseitigte mit seinen Toren (81./90.) die letzten Zweifel am Sieg von SV Mühldorf. Schlussendlich verbuchte Mühldorf gegen Gnas II einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV RB Mühldorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe von SV Mühldorf lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 18 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Fünf Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV RB Mühldorf.

USV Gnas II bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Gebietsliga Süd. Mit lediglich zwei Zählern aus neun Partien stehen die Gäste auf dem Abstiegsplatz. Mit erschreckenden 27 Gegentoren stellt Gnas II die schlechteste Abwehr der Liga. Die schmerzliche Phase von USV Gnas II dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Freitag das Feld als Verlierer.

Am Freitag muss SV Mühldorf bei SVU Steirerfleisch Wolfsberg ran, zeitgleich wird Gnas II von USV Nestelbach im Ilztal in Empfang genommen.

Gebietsliga Süd: SV RB Mühldorf – USV Gnas II, 5:2 (3:1)

90 Justin Kleinlercher 5:2

81 Justin Kleinlercher 4:2

75 Mario Wagner 3:2

35 Kevin Walch 3:1

26 Mario Wagner 2:1

19 Erik Hozjan 2:0

3 Erik Hozjan 1:0