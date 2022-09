Meisterliche Darbietung: Radkersburg deklassiert Verfolger Wolfsberg

Details Montag, 26. September 2022 20:59

Radkersburg stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog SVU Wolfsberg mit einem 8:2-Erfolg das Fell über die Ohren. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC Bad Radkersburg heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Wolfsberg bereits in Front. Tilen Pungarsek markierte in der zweiten Minute die Führung. Mit einem schnellen Doppelpack (9./14.) zum 2:1 schockte Edin Avdic die Heimmannschaft und drehte das Spiel. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Jure Jevsenak versenkte die Kugel zum 3:1 für FC Bad Radkersburg (48.). Für das 4:1 und 5:1 war Avdic verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (56./62.). In der 64. Minute legte Andrej Dugolin zum 6:1 zugunsten von Radkersburg nach. In der 78. Minute erzielte Kristian Kraus das 2:6 für SVU Steirerfleisch Wolfsberg. Mit schnellen Toren von Robin Mass (88.) und Mitja Flisar (91.) schlug FC Bad Radkersburg innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. Die Gäste überrannten SVU Wolfsberg förmlich mit acht Toren und fahren so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

In der Tabelle liegt Wolfsberg nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Sechs Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Wolfsberg. SVU Steirerfleisch Wolfsberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Radkersburg ist nach dem Erfolg weiter Tabellenführer. Erfolgsgarant von FC Bad Radkersburg ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 48 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, Radkersburg zu stoppen. Von den acht absolvierten Spielen hat FC Bad Radkersburg alle für sich entschieden.

Am kommenden Samstag trifft SVU Wolfsberg auf die Reserve von Raiffeisen Pertlstein/Fehring, Radkersburg spielt tags zuvor gegen die Zweitvertretung von Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV.

Gebietsliga Süd: SVU Steirerfleisch Wolfsberg – FC Bad Radkersburg, 2:8 (1:2)

91 Mitja Flisar 2:8

88 Robin Mass 2:7

78 Kristian Kraus 2:6

64 Andrej Dugolin 1:6

62 Edin Avdic 1:5

56 Edin Avdic 1:4

48 Jure Jevsenak 1:3

14 Edin Avdic 1:2

9 Edin Avdic 1:1

2 Tilen Pungarsek 1:0