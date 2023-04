SVU Wolfsberg spielt mit Großwilfersdorf/Ilzer SV II Katz und Maus

Details Samstag, 08. April 2023 18:40

Die Reserve von Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV kam gegen SVU Steirerfleisch Wolfsberg mit 2:7 unter die Räder. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von SVU Wolfsberg. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Im Hinspiel hatten die Gäste nichts anbrennen lassen und waren als 5:2-Sieger vom Platz gegangen.

Timotej Lorber erzielte einen Hattrick

Gleich zu Spielbeginn traf Großwilfersdorf/Ilzer SV II zur frühen Führung (4.). Stefan Alois Rohrer war es, der in der 15. Minute den Ball im Gehäuse des Gastgebers unterbrachte. Nur sieben Minuten später erzielte Großwilfersdorf/Ilz II die 2:1-Führung. Anze Kodelic war zur Stelle und markierte das 2:2 von Wolfsberg (33.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Mit zwei schnellen Treffern von Kristian Kraus (47.) und Tilen Pungarsek (52.) machten die Gäste deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Mit den Treffern zum 7:2 (61./63./90.) sicherte Timotej Lorber SVU Wolfsberg nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Wolfsberg überrannte Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV II förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Großwilfersdorf/Ilzer SV II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Abstiegssorgen von Großwilfersdorf/Ilz II sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die formschwache Abwehr, die bis dato 36 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV II in dieser Saison. Großwilfersdorf/Ilzer SV II verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und acht Niederlagen. In den letzten fünf Begegnungen holte Großwilfersdorf/Ilz II insgesamt nur vier Zähler.

Nach dem klaren Erfolg über Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV II festigt SVU Steirerfleisch Wolfsberg den zweiten Tabellenplatz. Offensiv sticht SVU Wolfsberg in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 52 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Zehn Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SVU Wolfsberg. Die letzten Resultate von Wolfsberg konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Großwilfersdorf/Ilzer SV II tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei USV Nestelbach im Ilztal an. Einen Tag später empfängt SVU Steirerfleisch Wolfsberg USV Raika Unterlamm.

Gebietsliga Süd: Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV II – SVU Steirerfleisch Wolfsberg, 2:7 (2:2)

90 Timotej Lorber 2:7

63 Timotej Lorber 2:6

61 Timotej Lorber 2:5

52 Tilen Pungarsek 2:4

47 Kristian Kraus 2:3

33 Anze Kodelic 2:2

22 Tobias Breitenberger 2:1

15 Stefan Alois Rohrer 1:1

4 Melih Tepegoez 1:0

