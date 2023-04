Kantersieg: Großwilfersdorf/Ilzer SV II gewinnt hoch bei USV Nestelbach

Details Montag, 17. April 2023 19:12

USV Nestelbach im Ilztal blieb gegen die Zweitvertretung von Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Das Hinspiel war 3:1 zugunsten von USV Nestelbach ausgegangen.

Tobias Breitenberger markierte einen Doppelpack

Gleich zu Spielbeginn traf Großwilfersdorf/Ilzer SV II zur frühen Führung (6.). Marvin Rath erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 28 Minuten auf 2:0. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von Großwilfersdorf/Ilz II in die Kabine. Für das 1:2 von Nestelbach zeichnete Rok Buzeti verantwortlich (64.). Das 3:1 für Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV II stellte Rath sicher. In der 73. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Für das 4:1 sorgte Großwilfersdorf/Ilz II in Minute 84. Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV II überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:1 (86.). Ein starker Auftritt ermöglichte Großwilfersdorf/Ilzer SV II am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen USV Nestelbach im Ilztal.

Trotz der Schlappe behält USV Nestelbach den sechsten Tabellenplatz bei. Die Gastgeber schaffen es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 42 Gegentore verdauen musste. Nestelbach baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nach diesem Erfolg steht Großwilfersdorf/Ilz II auf dem achten Platz der Gebietsliga Süd.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

USV Nestelbach im Ilztal ist am Samstag (18:00 Uhr) bei FC Bad Radkersburg zu Gast. Für Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV II geht es am kommenden Sonntag bei USV Raika Unterlamm weiter.

Gebietsliga Süd: USV Nestelbach im Ilztal – Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV II, 1:5 (0:2)

86 Mihael Sopcic 1:5

84 Tobias Breitenberger 1:4

73 Marvin Rath 1:3

64 Rok Buzeti 1:2

28 Marvin Rath 0:2

6 Tobias Breitenberger 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei