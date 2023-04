Viererpack: Pungarsek glänzt als vierfacher Torschütze

Details Montag, 17. April 2023 19:17

SVU Wolfsberg kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:0-Erfolg davon. Wolfsberg setzte sich standesgemäß gegen Unterlamm durch. Das Hinspiel hatte SVU Steirerfleisch Wolfsberg deutlich mit 5:2 für sich entschieden.

Der Gastgeber erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Tilen Pungarsek traf in der vierten Minute zur frühen Führung. SVU Wolfsberg machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Kristian Kraus (8.). Mit dem 3:0 von Pungarsek für Wolfsberg war das Spiel eigentlich schon entschieden (34.). Kurz vor der Pause traf Anze Kodelic für SVU Steirerfleisch Wolfsberg (45.). In der ersten Hälfte lieferte USV Raika Unterlamm eine desaströse Leistung ab, sodass man auf einen erdrückenden Rückstand blickte, als der Schiedsrichter diese beendete.

Timotej Lorber baute den Vorsprung von SVU Wolfsberg in der 46. Minute aus. Pungarsek gelang ein Doppelpack (55./68.), mit dem er das Ergebnis auf 7:0 hochschraubte. Lorber schraubte das Ergebnis in der 74. Minute mit dem 8:0 für Wolfsberg in die Höhe. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr SVU Steirerfleisch Wolfsberg einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen USV Unterlamm festigte SVU Wolfsberg den zweiten Tabellenplatz. Wolfsberg präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 60 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SVU Steirerfleisch Wolfsberg. Elf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SVU Wolfsberg. Wolfsberg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Mit lediglich sieben Zählern aus 14 Partien steht Unterlamm auf dem Abstiegsplatz. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel der Gäste ist deutlich zu hoch. 54 Gegentreffer – kein Team der Gebietsliga Süd fing sich bislang mehr Tore ein. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von USV Raika Unterlamm alles andere als positiv. Gewinnen hatte bei USV Unterlamm zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits acht Spiele zurück.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von Unterlamm. Nach der Niederlage gegen SVU Steirerfleisch Wolfsberg ist USV Raika Unterlamm aktuell das defensivschwächste Team der Gebietsliga Süd.

Am kommenden Samstag trifft SVU Wolfsberg auf Tus Raiba Kirchbach, USV Unterlamm spielt tags darauf gegen die Zweitvertretung von Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV.

Gebietsliga Süd: SVU Steirerfleisch Wolfsberg – USV Raika Unterlamm, 8:0 (5:0)

